إعداد: مجدي عبدالرحمن

في جلسة عاصفة للجنة القوى العاملة البرلمانية، اتحد مجلس النواب والحكومة لأول مرة معلنين رفضهم المطلق للتمويل الأجنبي للتنظيمات النقابية، كما اعلن الطرفان انتفاضة رفض كبرى ضد هذا التمويل على خلفية ما أثبتت به التجارب العملية مع منظمات المجتمع المدني وتنفيذ بعضها لاجندات غربية تآمرية على البلاد.

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ألزمت لجنة الاتصالات البرلمانية برئاسة نضال السعيد باستصدار قرارات فورية باحتساب مكالمات الهواتف المحمولة بالثانية بدلا من الدقيقة سواء للخطوط بنظام الفواتير أو بنظام كروت الشحن مسبقة الدفع وذلك بعد زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 36% ليستفيد المشترك بالمدد المتاحة له بالكامل.

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وافق مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر د.احمد الطيب على مشروع قانون تجريم زواج القاصرات والمحال من وزارتي الصحة والعدل، حيث كشف عضو مجمع البحوث الإسلامية د.حامد أبو طالب لـ «الأنباء» أن المجمع وافق بالإجماع على تجريم زواج القاصرات لكونه جريمة كبرى تحدث في مصر برضا الوالدين، وأشار إلى أن هذا الزواج غير صحيح والقانون ينص على معاقبة كل من يشترك في هذه الجريمة.

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منحت التعديلات الجديدة لمشروع قانون البناء الموحد سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة بدلا من شيوع المسؤولية في تنفيذ قرارات الإزالة بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية وما نتج عن ذلك من كثرة التعدي على الأراضي الزراعية وباعتبار أن الزراعة هي الأقدر على اكتشاف المخالفات واماكنها ومتابعة إزالتها.