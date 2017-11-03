اعلن امس علماء اكتشاف تجويف ضخم «بحجم طائرة» في هرم خوفو العائد الى 4500 سنة في مصر.

وأوضح مهدي الطيوبي احد مديري مشروع «سكان بيراميدز» الذي يقف وراء الاكتشاف ان التجويف «كبير جدا بحيث انه بحجم طائرة تتسع لـ200 مقعد في قلب الهرم».

ومنذ نهاية العام 2015، تقوم هذه المهمة المؤلفة من علماء مصريين وفرنسيين وكنديين ويابانيين بمسح داخل الهرم مستخدمة تكنولوجيا متطورة لا تحتاج الى الحفر لاكتشاف فراغات او بنى داخلية محتملة غير معروفة ولإلقاء ضوء اضافي على طرق البناء التي لا تزال غامضة.

وشيد هرم خوفو المعروف بالهرم الأكبر والبالغ طوله 146 مترا وهو أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، قبل اكثر من 4500 سنة على هضبة الجيزة قرب القاهرة، الى جانب ابي الهول.

وخوفو هو ثاني فراعنة الأسرة الرابعة (القرن السادس والعشرون قبل الميلاد).

ويحوي الهرم ثلاث غرف معروفة، وقد بني على غرار باقي أهرامات مصر كمقبرة للفرعون.

وجاء في الدراسة التي نشرت امس في مجلة «نيتشر» ان التجويف الذي سماه الباحثون «الفراغ الكبير»، طوله 30 مترا وهو مشابه للحجرة الكبرى في الهرم. وهو يبعد اربعين الى خمسين مترا عن حجرة الملكة في قلب الهرم.