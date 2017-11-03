القاهرة - خديجة حمودة

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن الاستمرار في التعاون بمجال مكافحة الإرهاب.

كما تم استعراض المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها تنسيق الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية في الوقت الراهن.

كما تم التأكيد خلال الاتصال على خصوصية العلاقات المصرية ـ السعودية وتميزها على مختلف المستويات في ضوء ما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وطيدة.

وقد اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بينهما.