كشف وكيل الأزهر الشريف د.عباس شومان عن توجه الأزهر لإنشاء كليات عملية جديدة بتخصصات مختلفة في كل محافظات مصر بعد النجاح الكبير في التخصصات العلمية على أرض الواقع وهو ما شهد به الجميع، مؤكدا استمرار دعم الأزهر لمسيرة الكليات العملية.

وقال شومان ـ خلال لقائه مع المشاركين في المؤتمر السنوي التاسع عشر لكلية الطب- بنات جامعة الأزهر والذي يعقد تحت عنوان «التحديات في التعليم الطبي والرعاية الصحية» ـ ان التعليم الطبي في الأزهر ينال اهتماما كبيرا من د. أحمد الطيب شيخ الأزهر وهناك جهود حثيثة للتوسع فيه، فالتجربة العملية بينت أن الأزهر نجح في جميع المجالات، مؤكدا أن طبيبات وأطباء الأزهر يقفون على قدم المساواة مع زملائهم من خريجي الجامعات الأخرى.

ونصح وكيل الأزهر شباب الأطباء بضرورة أن تكون المعاملة الإنسانية والهدوء هي سمة أساسية في تعاملهم مع المرضى خاصة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، متمنيا لهم التوفيق ومزيدا من النجاح والتميز.