أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل انه يجري حاليا الاستعداد لبدء تطبيق منظومة الشباك الواحد بعدد من الموانئ الرئيسية المصرية مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مباشرا بين مختلف الوزارات المعنية لتوفير البنية التحتية للمنظومة تمهيدا لإطلاقها وتعميمها على كل الموانئ المصرية.

جاء ذلك في تصريحات الوزير التي أدلى بها خلال الاجتماع الوزاري لمجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrad والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور د.عمرو الجارحي وزير المالية، ود.هشام عرفات وزير النقل، ود.مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، وم.إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وسعيد عبدالله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية وعدد من ممثلي الجهات المعنية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطة عمل المجلس واستعراض تطورات الخطوات التنفيذية لتسهيل منظومة التجارة الخارجية المصرية، بما يسهم في زيادة معدلاتها وتحسين وضع مصر بمؤشرات التصنيف العالمية.

وقال إن تفعيل هذه المنظومة يعد خطوة مهمة نحو تأهيل مصر للاندماج بشكل أكبر في منظومة التجارة العالمية الأمر الذي ينعكس إيجابا على تجارة مصر الخارجية وبصفة خاصة لتسيير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.