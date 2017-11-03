القاهرة ـ ناهد إمام

أعلن وكيل محافظ البنك المركزي المصري لشؤون الاحتياطي النقدي وأسواق النقد رامي أبو النجا أن مصر سددت آخر أقساط الديون المستحقة عليها لصالح تركيا بقيمة بلغت 200 مليون دولار.

وقال ان هذه الدفعة تعد الاخيرة من إجمالي قرض كانت حصلت عليه مصر في عهد المعزول محمد مرسى في أكتوبر 2012 بقيمة مليار دولار.

وأضاف أن البنك المركزي المصري قام بسداد هذا القرض بالكامل من خلال دفعات، مؤكدا التزام مصر بسداد كل التزاماتها وديونها الخارجية في أوقاتها، مشيرا إلى أنه لم يحدث يوما أن تخلفت عن سداد ديون مستحقة عليها.

وفي سياق متصل، قال ابو النجا ان مصر سددت مبلغ 250 مليون دولار قسط قرض مستحق لصالح ليبيا وأن هذه الدفعة تمثل أحد أقساط وديعة قرض كانت قد حصلت عليه مصر في مارس 2013 بقيمة ملياري دولار.

وأوضح أنه بهذه الدفعة يصل إجمالي ما تم سداده لصالح ليبيا من هذه الوديعة 1.5 مليار دولار، ليتبقى قسطين فقط بقيمة 500 مليون دولار سيتم سدادها العام المقبل.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد صرح بأن مصر قد قامت بسداد ديون والتزامات خارجية تقدر بنحو 17 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام الماضي، وأنها تعتزم سداد 8 مليارات دولار أخرى قبل نهاية العام الجاري بينها 5.2 مليارات دولار لصالح بنك التصدير والاستيراد الافريقي.