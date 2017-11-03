القاهرة - خديجة حمودة

أعلنت القوات المسلحة المصرية امس عن نجاح عناصر الجيش الثاني الميداني شمالي سيناء في إحباط إحدى المحاولات الإرهابية باستهداف أحد التمركزات الأمنية، ونجحت في القضاء على 5 من العناصر التكفيرية وإصابة 6 آخرين.

وقالت القوات المسلحة في بيان لها امس إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني تمكنت من إحباط محاولة للهجوم على احد الكمائن بشمال سيناء والقضاء على 5 أفراد تكفيريين وإصابة 6 من العناصر الإرهابية.

وأضاف البيان أن قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني واصلت بالتعاون مع القوات الجوية إحكام سيطرتها الأمنية على مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء، حيث تمكنت القوات من إحباط محاولة فاشلة للهجوم على إحدى نقاط الارتكازات الأمنية، ونتيجة ليقظة عناصر التأمين واستعدادهم القتالي العالي تم رصد محاولة تسلل مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة لمحيط الكمين وتمت مبادرتهم بإطلاق النيران، مما أدى إلى فرار تلك العناصر والاختباء في أماكن قريبة، وعلى الفور قامت القوات الجوية بمطاردة واستهداف العناصر الإرهابية الهاربة وتمكنت من قتل 5 تكفيريين وإصابة 6 آخرين وتدمير سيارة دفع رباعي ومبنيين حاولت تلك العناصر الاختباء بداخلهما.

وأكدت القوات المسلحة مواصلة عناصرها عمليات تطهير سيناء من براثن الإرهاب الغادر.