أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه وفقا للقرار الوزاري الصادر برقم 466 بتاريخ 12 أكتوبر 2017 ونص المادة 2 مكرر من القانون 63 لسنة 1942 سيتم فرض رسوم على كل تذكرة دخول لدور السينما والملاهي وعلى تذكرة السكك الحديدية درجة ثانية وأولى تضاف هذه الرسوم لصالح الأعمال الخيرية بصندوق إعانة الجمعيات.

وأوضحت في بيان امس الأول، إن هذه الرسوم معمول بها منذ عام 1942 وتحصل في شهر ديسمبر من كل عام من الجهات وليس الأفراد، وتشمل الرسوم خمسة ملاليم عن كل أجرة دخول لدور السينما والملاهي، خمسة ملاليم عن كل تذكرة سكة حديد درجة ثانية وأولى، ومليمان عن كل رسالة برقية، ومليم عن كل رسالة بريدية.

ويكون فرض الرسوم لمدة شهر يحدده وزير الشؤون الاجتماعية كل عام طبقا للقانون رقم 63 لسنة 42 وبناء عليه أصدرت الوزارة القرار بتحديد شهر ديسمبر من عام 2017 للحصول على قيمة تلك الرسوم.