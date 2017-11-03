دراجة نارية مصنوعة بالكامل من الخردة وتعمل بالبنزين، وسعرها يعادل نصف سعر الدراجات المعروفة والمنتشرة في الأسواق.

اخترع الدراجة الجديدة رجل مصري يدعى كمال البهجوري، يبلغ من العمر 40 عاما، ويقيم في محافظة الجيزة، ونجح في استخدام الخردة لتصنيع دراجة نارية تعمل بالبنزين ويعتزم بيعها بسعر

يعادل نصــف السـعر الـذي تبـاع به الدراجات النارية.

وقال كمال في تصريح له بحسب «العربية.نت» إنه استفاد من أطنان الخردة الموجودة في أسواق مصر لتصنيع الدراجة، وأكد أنه يهوى جمع الخردة ولم يتخذها مهنة، لأنه يعشق الاختراعات وتصنيع السيارات وإبداع ابتكارات جديدة.

كما أضاف أنه حاصل على دبلوم الصنايع، ثم أكمل عمله في ورشة ميكانيك السيارات بمنطقة بولاق الدكرور، وبعد انتشار التوكتوك في مصر، قرر أن يساعد المصريين بتوفير دراجة نارية تعمل بالبنزين بسعر مناسب، وبمكونات تعادل نفس الجودة المتوافرة في الدراجات الصينية والعالمية.

وأوضح كمال أنه يستعين بالمواقع الإلكترونية المختلفة حتى يقوم بتنفيذ أشكال وتصاميم تتناسب مع احتياجات الشباب، ويقوم بعرض منتجاته في إعلانات تطبيق الجوال، كما أكد أنه يوفر خدمات الصيانة والضمان للدراجة الجديدة في ورشته الخاصة.

ويأمل كمال أن تنتشر دراجته الجديدة وتغزو الأسواق، خاصة أن سعرها مناسب وجودتها عالية وتناسب كل المستويات في البلاد.