انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من نقل طلاب المدارس اليابانية، وذلك بعد قرار تأجيل الدراسة في تلك المدارس.

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، إن مديريات القاهرة والسويس وأسيوط والمنيا والمنوفية وبني سويف انتهت من إجراءات نقل الطلاب وعودتهم إلى مدارسهم التي سبق أن قاموا بالتحويل منها والتحاقهم بالمدارس اليابانية.

وأوضحت المصادر، بحسب موقع «اليوم السابع» الاخباري، أن تدريب المعلمين على نشاط التوكاتسو توقف لحين اختيار المعلمين وفق لجنة جار تشكيلها من قبل الوزراء وخبراء كليات التربية في الجامعات.