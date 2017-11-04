إعداد: ناهد إمام - مجدي عبدالرحمن - هناء السيد

أكد وزير الصحة د. أحمد عماد الدين ان تطبيق قانون التامين الصحي على المصريين المقيمين في الخارج سيكون اختياريا، مشيرا إلى أن كل من يحمل الجنسية المصرية سيتحمل اشتراكا وفقا لإجمالي مرتبه ودخله وليس على المرتب الأساسي.

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فضحت إيطاليا أستاذة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل في القاهرة، وأشارت اليها بأصابع الاتهام في حادث مقتله بعد اكتشاف علاقتها بجماعة الإخوان الإرهابية وهو ما يبرر هجومها المستمر على مصر وتضليلها للادعاء العام الإيطالي، وكانت صحيفة «لا ريبيلكا» الايطالية قد وثقت كذب مها عبدالرحمن حفيدة عزام باشا أول أمين عام لجامعة الدول العربية والمقيمة حاليا في بريطانيا، فيما يخص بعض ملابسات دراسة ريجيني الأكاديمية والغرض من بحثه واختيار الأستاذ الذي سيرافقه خلال دراسته في مصر، وذلك نقلا عن وثائق غير منشورة منها رسائل بالبريد الإلكتروني ومحادثات على برنامج سكايب.

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صرح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، م.طارق السباعي، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قررت منح مهلة أخيرة لاستكمال سداد مقدمات الحجز لمدة شهر لحاجزي 1465 قطعة أرض سكنية مميزة تم طرحها كمرحلة تكميلية بمدن (6 أكتوبر – العاشر من رمضان – بدر)، والتي سبق التقدم لحجزها خلال الفترة من 26/3/2017 إلى 6/4/2017.

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وافقت جامعة الأزهر على إنشاء أول كلية للتربية الرياضية بالجامعة.

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عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعه الرابع بتشكيله الجديد، برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر وحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منى زوبع.

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اجتمعت اللجنة التنسيقية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية أمس بمقر مشيخة الأزهر لبحث القضايا المستجدة على الساحة وتنسيق الجهود لمواجهة الفكر المتطرف إلى جانب بحث زيادة التعاون المشترك في مواجهة الأفكار الضالة وتصحيح الصورة المشوهة التي لحقت بالدين الإسلامي الحنيف من قبل التنظيمات المتطرفة وما يكتب زورا عن الإسلام في بعض وسائل الإعلام العالمية.