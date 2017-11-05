للعام الثاني.. شيخ الأزهر الشخصية الإسلامية الأكثر تأثيراً في العالم

تأجيل محاكمة إرهابي «أنصار بيت المقدس» ينطلق اليوم «منتدى شباب العالم».. الحدث المهم الذي يترقبه العالم على أرض مدينة شرم الشيخ «مدينة السلام» والذي يعد فرصة للشباب من جميع دول العالم، للحوار الجاد والمباشر سواء مع بعضه البعض أو مع صناع القرار والمسؤولين حول العالم، كما يسمح المنتدى بمناقشة كل القضايا التي تهم الشباب، بهدف الوصول لصيغة حوار مشتركة تسهم في جعل العالم مكانا أفضل.

وعلى خليج نبق بمنتجع شرم الشيخ وأمام مياه البحر الأحمر الخلابة، أقيمت أكبر قبة عملاقة في منطقة الشرق الأوسط ذات لون أبيض شفاف، لتعلو قاعة احتفالات هائلة الحجم على مساحة 5 آلاف متر مربع والتي من المقرر أن تشهد الجلسة الاحتفالية لمنتدى شباب العالم مساء اليوم، حيث شمخت القبة المقامة من مواد بلاستيكية ومستندة إلى أعمدة وقواعد وأذرع حديدية عاليا في الهواء، لتثبت قدرة الفنيين المصريين على الابتكار والإنجاز، بينما تمتد على مرمى البصر خشبة مسرح هائلة سيجرى فوقها عرض أوبرالي يتخلله مشهد من أوبرا عايدة، كما تم رصف مجموعة من الطرق وتشجيرها، وإعداد أماكن لانتظار السيارات والحافلات.

وفي هذا الإطار، قال المنسق العام للمنتدى الديبلوماسي الشاب بالخارجية عمرو عصام ان فعاليات الافتتاح ستكون وسط إبهار في الإخراج داخل قبة تطل على البحر يتم تنفيذها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وتشبه قبة جامعة القاهرة، وتعلوها الكرة الأرضية وبداخلها شاشات عرض.

وقد انتشر «شعار» المنتدى على لوحات في كل مكان حول موقع الاحتفالية، بينما انتشرت لافتات أخرى تحمل عبارات مثل «السلام - التنمية - الابتكار» و«أنا أحب سيناء» التي كتبت بالإنجليزية مع رسم لقلب كبير، وهو نفس الشعار، الذي يستقبل الزائرين منذ وصولهم إلى مطار شرم الشيخ، والمطبوع أيضا على الحافلات التي تنقلهم، كما تم تصميم الشعار ليعبر عن فكرة المنتدى حيث يتكون من مثلث يرمز إلى الأهرامات المصرية التي تعبر عن الحضارة العريقة للمصريين القدماء، ومربع يعبر عن خريطة العالم والتقاء كل شعوب وثقافات وحضارات العالم على أرض مصر، ودائرة ترمز لشباب العالم وكونهم القلب النابض للعالم ومن يقودون مستقبله.

يذكر ان المنتدى يشارك فيه 64 وفدا رسميا و19 وزير شباب ورياضة ومبعوث للامين العام للأمم المتحدة ومبعوث للاتحاد الأفريقي وتتضمن فعالياته عقد 46 جلسة وورشة عمل يتحدث فيها 222 متحدثا يمثلون 64 دولة في حوار تفاعلي مع الشباب حول صناعة المستقبل والتنمية المستدامة.

تعاون روسي

من جهة أخرى، قال القائم بأعمال مكتب التمثيل التجاري لروسيا الاتحادية في القاهرة نيكولاي اسلانوف إن الاتفاق بشأن مشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر قد دخل الآن بمراحلته النهائية، وان الجانب الروسي وضع الخطة الرئيسية وخطة العمل لبناء هذه المنطقة التي حظيت بتقدير وإعجاب الخبراء المصريين، ومضيفا ان المشروع يغطي مساحة 5 ملايين متر مربع في شرق بورسعيد وسيخلق 35 ألف فرصة عمل وتبلغ تكاليف المرحلة الأولى للبناء 190 مليون دولار، بينما تقدر قيمة إجمالي الاستثمارات في هذا المشروع بنحو 7 مليارات دولار.

وأضاف اسلانوف ان نائب وزير التجارة والصناعة الروسي جورجي كلامانوف أجرى مباحثات مهمة الشهر الماضي في القاهرة حول التوقيع على الاتفاق الحكومي لإقامة المنطقة الصناعية الروسية وشروط مشاركة روسيا في تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية في مصر.

وتابع «إن التعاون مع مصر لتحديث السكك الحديدية الذي يغطي مسافة 1200 كيلومتر في مصر يتضمن الكهرباء وتركيب نظم السيطرة التلقائية وتوريد قاطرات السكك الحديدية والآلات والمعدات والمواد والصيانة وإصلاح عربات القطار وتدريب المتخصصين المصريين، وسوف يقدم الجانب الروسي اقتراحاته قريبا للجانب المصري».

الأكثر تأثيراً

إلى ذلك، تصدر فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قائمة الشخصيات المسلمة الأكثر تأثيرا في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي، في الاستطلاع السنوي الذي يجريه المركز الإسلامي الملكي للدراسات الإستراتيجية بالعاصمة الأردنية عمان، حول أكثر 500 شخصية مسلمة تأثيرا في العالم، حيث أشار المركز الى أنه في إطار استعراضه لحيثيات هذا الاختيار، فإن الإمام الأكبر يمتد تأثيره العلمي إلى جميع المسلمين في العالم وقيامه بدور بارز في مواجهة تنظيم داعش.

معاشات استثنائية

وفي غضون ذلك، وافقت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بجلستها المنعقدة امس برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي على منح عدد 1495 حالة معاش استثنائي، وقالت الوزارة إن الحالات التي تمت الموافقة عليها شملت حالات اجتماعية ومرضية قاسية بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والخدمات الجليلة التي استلزم الأمر البت فيها، كما شملت حالات تكريم الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدى الإرهاب والتطرف.

«أنصار بيت المقدس»

هذا، وقد قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد تأجيل محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي إلى جلسة السبت المقبل في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، .