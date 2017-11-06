ناهد إمام

ناقشت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، خلال لقائها المستثمر الإماراتي، رئيس مجلس إدارة شركة ثاني دبي الإمارات للموارد الطبيعية والتعدين عبدالله سعيد آل ثاني، زيادة استثمارات الشركة في مصر في مجال الاستطلاع والتنقيب عن الذهب، وإزالة اي معوقات تواجه عملها، حيث تعمل الشركة حاليا في عمليات التنقيب عن الذهب في منطقة وادي حوضين بالصحراء الشرقية بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأشاد عبدالله سعيد آل ثاني، بتحسين مناخ الاستثمار في مصر والذي يشجع المستثمرين على توسيع أعمالهم بها، مؤكدا حرصه على دعم الاقتصاد المصري، والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب.

وأكدت الوزيرة انها تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإزالة أي عقبات تواجه عمل المستثمرين، وهو ما تعمل عليه من خلال الاطار التشريعي والمؤسسي، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

وأشارت إلى ان الوزارة تضع اللمسات النهائية على خريطة مصر الاستثمارية الشاملة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتي تتضمن كل الفرص الاستثمارية في أنحاء الجمهورية ومنها الفرص الاستثمارية في مجال التعدين، إضافة إلى الفرص الأخرى في محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفي مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة، موضحة ان الخريطة ستتضمن كل الخدمات التي يحتاجها المستثمر من أقرب مطار وميناء ومستشفى وإسكان.

وذكرت ان الحكومة تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الثروة المعدنية في مصر والانطلاق بالأنشطة التعدينية للأمام، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تنسق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الداعم للاقتصاد المصري.