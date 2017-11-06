قال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة: «نتخذ المزيد من التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة على كل الاتجاهات الاستراتيجية برا وبحرا وجوا بالتعاون بين كل الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة».

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الأركان لعدد من نقاط التأمين الحدودية في نطاق المنطقة الغربية العسكرية للاطمئنان على الأحوال المعيشية والإدارية للقوات، والوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام الأمنية التي تكلف بها القوات وفرض السيطرة الأمنية الكاملة، وأكد اعتزازه بعطائهم وتضحياتهم في الحفاظ على الأمانة التي كلفهم الشعب بها لحماية الوطن والدفاع عن مقدساته وسلامة أراضيه.

والتقى رئيس الأركان بضباط وضباط صف وجنود والصناع العسكريين من المنطقة الغربية، حيث أشاد بما يبذله حماة الغرب من جهد ومواقف بطولية خلال مواجهاتهم المستمرة مع العناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين عبر الحدود والتصدي بكل شجاعة وتضحية للمخاطر والتحديات التي تواجه أمن مصر القومي في ظل الظروف والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وأكد ضرورة الحفاظ على ما يملكونه من أسلحة ومعدات وتعظيم الاستفادة منها وتطوير أدائها، والاهتمام بتنمية القدرات الميدانية والبدنية لضباط الصف والمجندين والتواصل الكامل معهم باعتبارهم الركيزة الأساسية التي تحفظ للقوات المسلحة قوتها وتماسكها في مواجهة التحديات.

وأدار الفريق محمد فريد حوارا مع رجال المنطقة الغربية العسكرية وطالبهم باليقظة الكاملة والاستعداد الدائم خلال تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها في تأمين الحدود بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.