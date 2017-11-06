القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

نفى وزير الطيران المدني شريف فتحي وجود أي عائق او عقبات بأي شكل من الأشكال في استقبال أفواج الحج المقدس المتعلق برحلة العائلة المقدسة، مشيرا إلى أن هناك استعدادا كاملا من جانب مصر للطيران والشركات الاجنبية ايضا.

وأضاف فتحي، في تصريحات له على هامش منتدى الشباب العالمي في شرم الشيخ، أن هناك خطة توسعات في مطار الإسكندرية وأعمال تحسين البنية الأساسية في مطار الغردقة.

وأوضح أن هناك أعمال تطوير بمطار القاهرة أيضا ستتكلف 700 مليون جنيه وان التمويل لتطوير هذه المطارات سيتم من خلال شركات خاصة تابعة لمصر للطيران ولن يشكل عبئا على موازنة الدولة.