أكد م.طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن منتدى شباب العالم الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ (عاصمة السلام) يعد حدثا مهما وعالميا ويحظى بمتابعة دولية من دوائر مهتمة بالشباب، مشيدا في هذا الصدد بما تقوم به الدول في هذا الاتجاه من تثقيف وتدريب لمجموعة كبيرة من الشباب حتى يتمكنوا من تحمل المسؤولية ويتسلموا الراية وهم على قدر المسؤولية.

وقال قابيل، في تصريحات له على هامش المنتدى: «إن شبابنا يحظون بمكانة كبيرة في قلب وعقل الدولة المصرية وبدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مشيرا إلى أن تنفيذ فكرة المنتدى خالصة بنسبة 100% للشباب المصري وتعد دليلا على ثقة الدولة فيهم كي يتم إعطاؤهم الراية في أقرب وقت.

وأفاد بأن المنتدى له جوانب إيجابية عدة من بينها الترويج للقطاع التجاري والاستثماري، كما أنه يعكس حالة الأمان التي أصبحت عليها مصر والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أنه سيتم الترويج لريادة الأعمال وتنمية محور قناة السويس.

وحول خريطة الاستثمار الصناعي والاستفادة منها، قال قابيل إن هذه الخريطة تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر، حيث تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التي وضعتها الوزارة منذ أكثر من عام، حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وأشار إلى أنه تم إجراء زيارات ميدانية من قبل فريق عمل الوزارة الذي ضم 200 مهندس وفني قاموا على مدار عام كامل بزيارة أكثر من 100 منطقة صناعية في مختلف أنحاء مصر، حيث قاموا بإجراء استقصاء علمي شمل بيانات متكاملة لكل مصنع بالمناطق الصناعية التي قاموا بزيارتها من حيث حجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية ومدخلات الإنتاج سواء كانت محلية أو مستوردة ومساحة المصنع والرغبة في التوسع فضلا عن أسواق التصدير وأعداد العمالة.