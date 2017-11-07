كونا - منى ششتر

ثمن الوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب بوزارة الدولة لشؤون الشباب الكويتية مشعل السبيعي اهتمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتفعيل دور الشباب وتعزيز مشاركته في عملية التنمية.



جاء ذلك في تصريح ادلى به السبيعي لـ«كونا» امس الاول عقب افتتاح المنتدى وذلك على هامش ترؤسه الوفد الكويتي، وقال ان الوفد المشارك في المنتدى سيسلط الضوء على عدد من القضايا الشبابية ابرزها العمل التطوعي والجهود التي يبذلها الشباب الكويتي في هذا الصدد لاسيما ان سمو أمير البلاد «قائد للعمل الإنساني» وان الكويت «بلد الإنسانية».



واشار في هذا الصدد الى ان وفد الكويت سيقدم عرضا للتجارب الكويتية المتميزة في مجال العمل الشبابي.



واكد اهتمام الجهات الحكومية الكويتية بالشباب، لافتا إلى تقدم مؤشر تنمية الشباب الكويتي الأمر الذي يدل على العمل المتناغم في تنمية الشباب وإتاحة الفرص امامهم، كما اكد أهمية القضايا المطروحة على جدول اعمال منتدى شباب العالم، مشيدا باهتمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقضايا الشباب ودورهم في بناء المستقبل.



واضاف السبيعي ان المنتدى سيسلط الضوء على جملة من القضايا التي تهم الشباب ومنها ادارة الاعمال وتحسين بيئة ريادة الاعمال ودور القيادات الشابة في بناء المستقبل وتقليص الفجوة بين الاجيال الشبابية.



واوضح ان هناك علاقة مترابطة بين الشباب والتحديات التي تواجههم مشيرا الى ان المنتدى يشارك به شباب يمثلون 50 دولة على مستوى العالم لوضع حلول لتلك التحديات الى جانب طرح بعض التجارب والنماذج الناجحة للاستفادة منها.



ويضم الوفد الكويتي المشارك في المنتدى ايضا رئيس قسم التنسيق والمتابعة بقطاع تنمية الشباب بوزارة الدولة لشؤون الشباب جاسم الرشيدي.