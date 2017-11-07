توقع عضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال محمد أمين الحوت زيادة إجمالي الاستثمارات اللبنانية في مصر والتي تبلغ حاليا نحو 4 مليارات دولار لتصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار في ظل وضوح الرؤية وتوفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية وفقا للخريطة المعلنة من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وأكد الحوت أن إصدار الخريطة الاستثمارية لمصر يعزز من فرص الاستثمار الصناعي في مختلف محافظات الجمهورية خاصة محافظات الصعيد، مضيفا «أن الخريطة الاستثمارية خطوة جيدة وإيجابية للغاية وتأتي استكمالا لمنظومة الإصلاح الاقتصادي والتشريعي الجريء الذي بدأ منذ سنوات، وستشهد الفترة المقبلة مساهمة كبيرة لمنظمات الأعمال وعلى رأسهم الجمعية المصرية - اللبنانية للترويج للخريطة الاستثمارية والفرص التي توفرها على أرض الواقع».



وشدد على أن وجود خريطة معلوماتية واضحة للمستثمرين كانت أهم مطالب مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن الخريطة الاستثمارية سيكون لها بالغ الأثر في تنافسية مناخ الاستثمار في مصر لما تتيحه الخريطة من معلومات تفصيلية واضحة أمام المستثمرين داخل مصر وخارجها.



وأشار إلى أن الاطلاع على الفرص الاستثمارية بطريقة سهلة وتوفير المعلومات وربطها بالمميزات والمقومات الطبيعية لكل إقليم بمصر يرفع من الميزات التنافسية لمناخ الأعمال المصري.



وأكد أن خريطة الاستثمار الصناعي من المنتظر أن تسهم وبقوة في انطلاق العديد من المشروعات الجديدة خاصة في المجالات الصناعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة تحديدا، وسيكون لها دور كبير في تحسين معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي لمصر خلال السنوات المقبلة.