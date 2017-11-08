السودان يمنح المصريين تأشيرة دخول متعددة صالحة لمدة 6 أشهر

اليابان تنفي الانسحاب من مشروع المدارس اليابانية عواصم ـ خديجة حمودة ناهد إمام ووكالات

وسط إشادة كبيرة بمستوى جلسات منتدى شباب العالم الذي تحتضنه شرم الشيخ من 4 الى 10 الجاري وسط مشاركات دولية كبيرة من 100 دولة، استمرت أنشطة اليوم الثالث من المنتدى، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة نموذج محاكاة مجلس الأمن الدولي، حيث قامت مجموعة من شباب العالم بالمشاركة في نموذج المحاكاة الذي يتكون من 15 عضوا، 5 أعضاء دائمين ولهم حق النقض (الفيتو) و10 غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة وتكون عضويتهم لمدة عامين.

هذا، وأعلن الرئيس السيسي، في مقابلة بثتها محطة «سي ان بي سي» الأميركية مساء أول من امس على هامش المنتدى وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية لـ 2018، أنه لن يترشح لولاية ثالثة في 2022، مضيفا «سأحترم نص الدستور المصري الذي يسمح للرؤساء بشغل مناصبهم لفترتين فقط، مدة الواحدة منهما 4 سنوات»، وقال انه لن يبقى «يوما واحدا» رئيسا «ضد إرادة المصريين».

وفي حوار آخر مع صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أكد السيسي أن عدم التواصل مع الشباب من أهم أسباب الثورات التي حصلت في مصر وليبيا وسورية، مشيرا إلى أن بناء الجسور مع الشباب ضروري لإشراكهم في التنمية وإبعادهم عن التطرف وتمكينهم من لعب دور في صناعة الازدهار والاستقرار، مشددا على أن القوى التي تستهدف مصر هي نفسها التي تستهدف المنطقة، لافتا إلى أن قوى الشر تتشكل من تنظيمات متطرفة أو دول إقليمية تسعى إلى زعزعة الاستقرار وقلب المعادلات.

الى ذلك، نفت سفارة اليابان في القاهرة ما تردد مؤخرا حول إلغاء مشروع المدارس المصرية ـ اليابانية، وذلك عقب قرار وزارة التربية والتعليم تأجيل الدراسة بها، حيث أكدت السفارة أنه لا يوجد أي تغيير في سياسة مواصلة الدعم اللازم من أجل افتتاح المدارس «المصرية ـ اليابانية» بما في ذلك إيفاد الخبراء وتقديم قرض المساعدات الإنمائية الرسمية إلى الحكومة المصرية.

من جهه أخرى، أوضحت وزارة المالية أن عجز الموازنة العامة للدولة سجل 74.6 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو ـ أغسطس) 2017، أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 68.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه ما يعادل 2% من الناتج المحلي.

والى الخرطوم، اختتمت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القنصلية المصرية ـ السودانية المشتركة، حيث قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق ان الاجتماعات تناولت عدة موضوعات مهمة للطرفين، منها دخول المواطنين المصريين والسودانيين إلى الدولتين، والتأشيرات التي تمنح لهم ومددها والمشكلات المتعلقة بهذا الشأن، وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تمنح السودان تأشيرة دخول متعددة للمواطنين المصريين، صالحة لمدة 6 أشهر، يمكن السفر بها أكثر من مرة خلال تلك المدة، وتزاد هذه الفترة إلى عام بالنسبة لرجال الأعمال، مع بقاء الفئات المعفاة من الحصول على التأشيرة كما هي من الجانبين، وهم النساء والأطفال أقل من 16 عاما والرجال فوق 50 عاما، وذلك إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل.

هذا، وأصدر رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسته لتسوية منازعات عقود الاستثمار، كما أصدر قرارا اخر بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة المستشار مصطفى البهبيتي.

قضائيا، قررت محكمة جنايات الجيزة امس تأجيل أولى جلسات محاكمة 66 إرهابيا إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم داعش وتعمل في نطاق 6 محافظات، وأطلقوا على أنفسهم «تنظيم ولاية الصعيد»، وتتضمن القضية 43 متهما محبوسين احتياطيا، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربين، من بينهم سيدتان كشفت التحقيقات قيامهما بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.