القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

قال رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال إن هناك مشروع قانون جديدا للانتخابات البرلمانية سيتم عرضه على المجلس خلال شهر وسيتطلب مناقشات مهمة وحضور جميع الأعضاء.

وأوضح عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، أن مشروع القانون يتضمن نظاما انتخابيا جديدا، داعيا النواب إلى الالتزام بالحضور خلال الفترة المقبلة، وانه سيغلق البهو الفرعوني خلال أيام انعقاد جلسات البرلمان مع تطبيق نظام التوقيع بالبصمة خلال دخول النواب وخروجهم من القاعة.

من جهه اخرى، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث استعرض وكيل لجنة القوى العاملة النائب محمد وهب الله التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يتوافق مع معايير العمل الدولية في إطار الحفاظ على المصالح العليا للبلاد، والعمل على توفيق أوضاع جميع الكيانات والمنظمات النقابية تحت مظلة أحكام القانون الجديد، وتلافي المشكلات والسلبيات التي نتجت عن تطبيق القانون الحالي.

كما وافق البرلمان على مشروع قانون الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها في حين أرجأ الموافقة النهائية الى الجلسة المقبلة، وقد أكد مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية اللواء ممدوح شاهين أن مشروع القانون لم يتضمن حظر لعب الأطفال.