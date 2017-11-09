القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط إنه لن يتم وضع سياسات عقابية لتحقيق تنظيم الأسرة ووقف الانفجار السكاني، مشددة على أنه يتم العمل على سياسات تحفيزية وأن استراتيجية 2030 تتضمن جزءا توعويا خاصا بقضية النمو السكاني، كما أن الوزارة تضع سياسات الإصلاح الإداري.

من جانبها، كشفت د.مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والقائم بأعمال مجلس الطفولة والأمومة أن هناك انخفاضا قليلا في نسبة الزيادة السكانية فقد انخفض عدد السكان عام 2016 حوالي 77 ألفا وفي عام 2017 حوالي 88 ألفا.

وتابعت أن مصر في السنوات الماضية كانت تزيد حوالي 2.6 مليون شخص في العام متسببة في مشكلات كثيرة، وأن معدلات الإعالة في مصر تصل إلى 55.5% وأن هناك 28 مليونا مواطن متسرب من التعليم.