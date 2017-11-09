القاهرة - ناهد إمام

صرح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، بأنه تم طرح 150 قطعة أرض مقبرة للمسلمين، و533 قطعة أرض مقبرة للمسيحيين، جاهزة للاستلام بمساحة 40 م2 للقطعة، بمدينة بدر بنظام حق الانتفاع، وذلك للمقيمين بمدن: بدر والشروق والعبور.

وقال المهندس طارق السباعي امس: إن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات يتم من جهاز مدينة بدر، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة خلال الفترة من أمس الأول وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2017 بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

وبخصوص شروط الحجز، أضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا (مواطن مصري الجنسية)، وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة)، ومن المقيمين بمدن: بدر، والشروق، والعبور، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته.