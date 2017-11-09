القاهرة ـ هناء السيد

تحت رعاية شيخ الأزهر د.أحمد الطيب، وقع د.عباس شومان وكيل الأزهر على تجديد بروتوكول التعاون المشترك بين الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني «في مجال التعليم»، الذي تم توقيعه منذ العام 2007، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في المجلس والمركز الثقافي البريطاني بجامعة الأزهر.

قال وكيل الأزهر إن الأزهر يؤمن بأهمية اللغات الأجنبية في توصيل رسالة الإسلام الصحيحة إلى الناس في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن شيخ الازهر يرى اليوم ثمار ما كان يتمناه بوجود مراكز متخصصة لتعليم اللغات الأجنبية في الأزهر الشريف، وقد كان المركز البريطاني من أول هذه المراكز وأكثرها نشاطا في الجامعة.

وأضاف أن هذه المراكز بدأت تؤتي ثمارها بعدما خرجت أجيالا تحتل الآن مكانة متميزة في مجال التعليم وفي المسابقات الدولية التي تشارك فيها، مؤكدا أن تعلم اللغات والألسن المختلفة يؤثر على حجم وتأثير التواصل المباشر بين البشر والثقافات المختلفة، ومن شأنه إيصال الرسالة دون تحريف أو نقصان.

وأكد أن الأزهر يسعد بهذا التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ويسعى لتطويره دعما للسلام العالمي بين الشعوب.