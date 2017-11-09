القاهرة ـ ناهد إمام

التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، د.سحر نصر، مع وزير خارجية فنلندا تيمو سيوني بحضور سفيرة فنلندا لدى القاهرة السفيرة لورا كانسيكاس، وذلك على هامش مشاركة الوزيرة في منتدى شباب العالم.

وأشادت نصر بحجم التعاون مع فنلندا، وآخره تمويل الجانب الفنلندى لمشرع توريد 4 كراكات (معدات متعددة الأغراض)، لاستخدامها في البحيرات الشمالية بمبلغ 305 ملايين يورو، والتي ساهمت في تطهير وتعميق وإزالة ورد النيل بالبحيرات الشمالية، ومساعدة المعدات المتواجدة، خاصة في بحيرتي المنزلة والبرلس على إزالة جميع التعديات على البحيرات، بالإضافة إلى مشاركتها في إنشاء أكبر مزرعة للإنتاج السمكي في منطقة شرق بورسعيد بالقرب من ملاحة بور فؤاد حول محور قناة السويس الجديدة، وهي عبارة عن 23 ألف فدان يتم توسيع وتعميق وتطهير ملاحة بور فؤاد وعمل مزارع سمكية بداخلها ومزارع سمكية أرضية للأسماك البحرية، وأسماك المياه العذبة، بتكلفة 275 مليون جنيه وإجمالي إنتاج 85 ألف طن سنويا من الأسماك البحرية والعائلة البورية.

وذكرت الوزيرة أن مصر توفر البيئة المناسبة للقطاع الخاص لضخ استثمارات في مصر، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة والتي تعد من القطاعات التي يهتم بها الجانب الفنلندي. ودعت وزير خارجية فنلندا، إلى تشجيع المستثمرين في بلاده على ضخ استثمارات جديدة في مصر في ظل ما تتمتع به من فرص استثمارية كبرى مثل محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة. وأكد وزير خارجية فنلندا، حرص بلاده على زيادة التعاون مع مصر في المجال الاقتصادي والاستثماري، وضخ استثمارات جديدة في مصر في ظل تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، مثل تصنيع المهمات الكهربائية، (طاقة الرياح والسخانات الشمسية)، وتطوير شبكة الكهرباء المصرية باستخدام التكنولوجيات الفنلندية المتطورة وتشجيع الاستثمار في مجالات كفاءة الطاقة وبناء القدرات، إضافة إلى مجال التعليم.