القاهرة - هناء السيد

عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع التنسيقي الرابع مع الأزهر الشريف للإعداد والتحضير لعقد ندوة «التطرف وأثره السلبي على مستقبل التراث الثقافي العربي»، برئاسة د.محمد الهاجري مدير إدارة الثقافة بجامعة الدول العربية، وبمشاركة ممثلين من البرلمان العربي ومنظمة الاسيسكو واليونيسكو واتحاد الآثاريين العرب، حيث يأتي انعقاد هذه الندوة تنفيذا لتوصيات البيان الختامي الصادر عن يوم التراث الثقافي العربي الذي عقد في شهر فبراير الماضي بمقر الأمانة العامة، وتفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأزهر الشريف في أغسطس 2017 بمقر الأمانة العامة.

وأكد الهاجري أهمية المحاور التي يتضمنها الاجتماع في إطار التصدي للتطرف وأثره السلبي على مستقبل التراث الثقافي العربي، وعرض على المشاركين جدول أعمال الاجتماع، والذي تناول العديد من الموضوعات بشأن محاور الندوة والمتحدثين والجهات التي تم توجيه الدعوة إليها.

من جهة أخرى، وبتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين الذي يقوم بزيارة حاليا الى روما للمشاركة في الملتقى العالمي الثالث للشرق والغرب، قام د.محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بزيارة مدرسة سانت إيجيديو الخيرية للاجئين والأجانب بالعاصمة الإيطالية روما، والذي أشاد بأعمال المنظمة الخيرية على مستوى العالم والمساعي الحميدة التي لطالما بذلتها المنظمة بهدف إحلال السلام في مناطق النزاعات المختلفة، فضلا عن جهود الوساطة بين العديد من الأطراف المتنازعة في كل أنحاء العالم.