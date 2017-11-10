القاهرة - ناهد إمام ووكالات

أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل التضخم السنوي ارتفع خلال أكتوبر 2017 إلى 31.8% مقارنة بشهر أكتوبر 2016، والذي كان يسجل نحو 14.6%.

وذكر الجهاز، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (264.8) في شهر أكتوبر 2017 مسجلا ارتفاعا قدره 0.9% عن شهر سبتمبر 2017. وكان معدل التضخم قد سجل 32.9% في سبتمبر2017.

وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 1.7% ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.8% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1% ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 7.2% وقسم الثقافة والترفية بنسبة 0.9% ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 3.7% وقسم التعليم بنسبة 19.8%، وهذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2% ومجموعة الفاكهة بنسبة 1.4%.

من جانبه، أعلن البنك المركزي امس أن معدل التضخم السنوي الأساسي النقدي تراجع إلى 30.53% في أكتوبر من 33.26% في سبتمبر.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها. إلى ذلك، غادرت بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة امس بعد إنهاء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وصرح نائب وزير المالية للسياسات المالية احمد كجوك بأن مسؤولي وزارة المالية نظموا رحلة ميدانية لأعضاء صندوق النقد الدولي إلى محور قناة السويس لاطلاعهم على التقدم الذي تم إحرازه بخصوص مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وللاطلاع على الأنشطة والمشروعات الجارية التي تهدف إلى مضاعفة القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري من خلال دفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق فرص عمل حقيقة للشباب.

كما قام فريق من الصندوق وبحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية بزيارة ميدانية لبعض المشروعات الجاري العمل بها في منطقة إقليم قناة السويس مثل المزارع السمكية المتقدمة والهائلة وحفر الأنفاق التي ستربط سيناء بمدن قناة السويس وبباقي محافظات الجمهورية، وكذلك زيارة بعض المناطق الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وبما يسمح بتنمية الصناعة المحلية وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير وزيادة الإنفاق على الاستثمار في البنية الأساسية لتطوير مستوى الخدمات العامة وإطلاق الإمكانات والقدرات الهائلة للاقتصاد المصري.

وقد اطلع خبراء الصندوق على أداء إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2016/2017 وارتفاع الإيرادات بالعملة الأجنبية للقناة بشكل قوى يبلغ 10% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك في ضوء زيادة تنافسية قناة السويس وبدء تعافي وتحسن حركة التجارة العالمية.