مقتل 10 بهجوم مسلح على قافلة شاحنات وسط سيناء

القاهرة - خديجة حمودة ووكالات

اعلن صندوق النقد الدولي امس أن مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن دفعة تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار ضمن برنامج قرض بقيمة

12 مليار دولار على 3 سنوات، حيث من المتوقع ان تصل الدفعة بإجمالي المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار. ويخضع صرف الدفعة الجديدة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وامنيا، نصب مسلحون تابعون لفرع تنظيم داعش في شبه جزيرة سيناء كمينا لموكب مكون من شاحنات تنقل إسمنت من مصنع للجيش في وسط سيناء، ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين واثنين من عناصر الجيش.

ووفقا لمسؤولين أمنيين، إن المقدم حسين محمد استشهد في الهجوم الذي وقع مساء الخميس بالقرب من مدينة نخل، كما سرق المسلحون، وهم ينتمون لجماعة عرفت سابقا باسم أنصار بيت المقدس، أسلحة وأحرقوا 7 شاحنات.

الى ذلك، وفي لفتة انسانية وفور عودته من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في الساعات الأولى من صباح امس، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي وزوجته، الفنانة شادية بمستشفى الجلاء العسكري للاطمئنان على صحتها.

وأكدت المطربة المعتزلة ياسمين الخيام، والتي ترافق الفنانة شادية، في تصريح صحافي أن السيسي وزوجته زارا شادية واطمأنا على صحتها، مؤكدة أن الزيارة لم تستغرق وقتا طويلا نظرا لظروف الفنانة الصحية.

من جانبه، قال نجل شقيق شادية، خالد شاكر، إن السيسي دخل غرفة العناية المركزة التي ترقد فيها الفنانة وقبّل رأسها واستدعى الأطباء المعالجين لها، حيث استمع لشرح كامل منهم عن الحالة وتطوراتها ومدى استجابتها للعلاج، وذكر شاكر، في تدوينة نشرها على صفحته على «فيسبوك»، أن الرئيس السيسي وعد بتكرار الزيارة وبمتابعة حالة شادية حتى تشفى.

وكان السيسي قد شهد مساء امس الاول حفل الختام لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ الذي استمر لعدة ايام بمشاركة أكثر من 3 آلاف شاب وفتاة وحضور وفود رسمية من مختلف دول العالم تحت شعار «الجميع من أجل السلام والتنمية»، حيث أكد فيه على تكامل الحضارات وعدم تصادمها أو تصارعها منوها بأهمية الاستثمار في الشباب حول العالم.

وأشار السيسي إلى أن المنتدى أتاح الفرصة للاستماع لمختلف وجهات النظر وتبادل الرؤى والافكار والتنوع الحضاري مبينا أن العالم يواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية ضخمة «لا يجد سبيلا لمواجهتها سوى الاعتماد على طاقات الشباب وتعظيم الاستفادة منها».

وقام السيسي بالقاء التوصيات الختامية للمنتدى التي جاءت تحت اسم «إعلان شرم الشيخ للسلام والتنمية» حيث أعلن انحيازه لتوصيات المنتدى، مطالبا باتخاذ الاجراءات لتحويل المنتدى الى مركز دولي معني بالحوار العربي الافريقي الدولي بين شباب العالم لتحقيق السلام والتنمية.

كما كلف وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في الدولة والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة لتبني قرارات «نموذج محاكاة مجلس الأمن الدولي» الذي كان من بين فعاليات المنتدى وتبني تفعيل توصياته.

وكلف كذلك الجهات المعنية بانعقاد المنتدى سنويا خلال شهر نوفمبر من كل عام بمدينة شرم الشيخ مشيرا الى ان من بين التوصيات انشاء «مركز ثقافي وحضاري» يعمل على التقارب بين الشباب.

واشار كذلك الى العمل على تشكيل «لجنة خبراء» من مختلف دول العالم لوضع استراتيجية دولية لمواجهة قضايا الهجرة غير المنظمة والتطرف والأمية على أن يتم طرحها للنقاش.

ونوه بالعمل ايضا على انشاء مركز اقليمي لرعاية الابداع التكنولوجي للنابغين في هذا المجال من الدول العربية والافريقية ومركز اقليمي اخر لدعم ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتضمنت فعاليات المنتدى العشرات من الجلسات وورش العمل التي تناولت عدة محاور القت الضوء على قضايا عالمية كالارهاب ودور الشباب في مواجهته وكذلك مشكلة تغير المناخ والهجرة غير المنتظمة واللاجئين ومساهمة الشباب في بناء وحفظ ‏السلام في مناطق الصراع.