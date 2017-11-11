القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

كلفت اللجنة الحكومية المختصة بمتابعة أوضاع العمالة المصرية في الخارج مركز المعلومات التابع لها وبناء على طلب من وزير القوى العاملة محمد سعفان بالبدء في وضع قاعدة بيانات موحدة للعمالة المصرية بالخارج بالاشتراك مع كل الجهات المعنية وطرحها علي مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات والقنصليات المصرية بجميع الدول لتسجيل بيانات العمالة المصرية بها لتحديد الأرقام الحقيقية لأعداد العمالة المصرية بالخارج للمساهمة في وضع تصور مسبق لمواجهة أي مشكلات قد تواجه هذه العمالة.

وطالب سعفان بإقامة ملتقيات لتسويق العمالة المصرية بالدول التي بها مكاتب للتمثيل العمالي من خلال عرض مهاراتهم وإمكانياتهم، اضافة الى التواصل مع أصحاب الأعمال المصريين بتلك الدول لعرض مدى إمكانية إقامة مشروعات استثمارية بمصر تأمينا لهم في حال التعرض لأي أزمات، بالإضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل بالداخل.