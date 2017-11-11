القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قررت الجامعات الخاصة فتح باب القبول بها للمرة الثانية في فصل يناير للجامعات التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة للمصريين في الداخل أو أبناء المصريين في الخارج وفقا لمصادر خاصة من داخل المجلس ويتم ذلك وفقا للقواعد والحدود الدنيا للتقدم التي تم العمل بها في سبتمبر الماضي دون تغيير.

وقال الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د.عز الدين ابو ستيت لـ«الأنباء» ان الجماعات ستفتح باب القبول مجددا في يناير القادم في الجامعات التي لاتزال فيها أماكن وفقا للطاقة الاستيعابية المقررة لها من المجلس، مشيرا إلى أن القبول في تلك الفترة من السنة قاصر على الكليات والبرامج الدراسية التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة في الفصل الصيفي ولن تكون هناك أي تغييرات في إجراءات القبول عن الأعوام السابقة.

من ناحية اخرى، قرر مجلس الجامعات الخاصة عقد اجتماع اليوم السبت برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاستعراض تقارير ملفات إنشاء جامعات جديده والدراسات العليا ويشارك فيه لأول مرة د.اشرف الشيحي وزير التعليم العالي السابق بعد اختياره رئيسا للجامعة الصينية ـ المصرية ود.ياسر حجازي بعد اختياره رئيسا للجامعه الألمانية بالقاهرة.