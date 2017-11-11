بدأت نيابة شبين القناطر، امس التحقيق في واقعة تصادم قطار بشبين القناطر بسيارة أثناء عبورها المزلقان ومصرع قائدها وإصابة آخر مما أدى إلى خروج القطار عن القضبان، حيث صرحت النيابة بدفن الجثة والاستعلام عن حالة المصاب وتشكيل لجنة من هيئة السكة الحديد لحصر الخسائر والتلفيات وسرعة ضبط وإحضار عامل المزلقان الهارب وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ودفعت هيئة السكة الحديد بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث، وتم رفع القطار من الأرض ووضعه على القضبان مرة أخرى، كما تم رفع حطام السيارة المتسببة في الحادث، وكشفت أجهزة الأمن بالقليوبية عن هروب عامل المزلقان عقب وقوع الحادث لعدم تواجده وقت وقوعه، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبطه لسؤاله في الواقعة.

وكان العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة باصطدام قطار بسيارة نقل على مزلقان كفر شبين «خط الشرق» وخروج القطار عن القضبان وتم إخطار اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن فانتقل العميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية إلى هناك.