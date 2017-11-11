القاهرة - ناهد إمام

وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر اتفاقيتي تعاون مع لجنة المنحة السعودية للمساهمة في تمويل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وتمليك السيارات في منظومة النقل التشاركي وذلك بقيمة 250 مليون جنيه، في إطار استكمال تفعيل قانون الاستثمار وما نص عليه من وجود فرص متساوية ودعم ريادة الأعمال والمستثمر الصغير، وذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المستشار محمد عبدالوهاب، وممثلين عن شركتي اوبر وكريم، العاملين في منظومة النقل التشاركي.



ووقعت الوزيرة الاتفاقية الأولى مع ممثل لجنة منحة المملكة العربية السعودية م.حسن العطاس ورئيس مجلس ادارة شركة إنماء للتأجير التمويلي محمد هاني سيف النصر لتمويل ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة بقيمة 150 مليون جنيه، فيما وقعت الاتفاقية الثانية مع لجنة منحة المملكة العربية السعودية واحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية «هيرميس» لتمليك السيارات في منظومة النقل التشاركي بقيمة 100 مليون جنيه.

وأشارت نصر إلى أن هذه الاتفاقيتين تفعيلا لقانون الاستثمار وما نص عليه من دعم المستثمر الصغير وريادة الاعمال، بالاضافة إلى دعم القطاع المالي غير المصرفي في قطاع التأجير التمويلي.

وأوضحت أن الاتفاقيتين لتمويل المشروعات الصغيرة والمستثمر الصغير لخلق فرص عمل، حيث إن المستفيد من هذه الاتفاقيات هي الشركات العاملة في المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، والمشاريع المبتكرة ومشاريع النقل بالمشاركة ومشاريع النقل بالمركبات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى ان هذه الاتفاقيات ضمن برنامج «فكرتك شركتك» الذي اطلقته الوزارة لدعم ريادة الاعمال في جميع القطاعات.

بدوره، ذكر كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستثمار في ريادة الاعمال د.شهاب مرزبان أن هذا البرنامج ضمن منحة من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار، حيث سيتم تمويل الأعمال الإنشائية والمباني والآلات والمعدات والسيارات اللازمة للمشروع إما بنظام التأجير التمويلي المباشر أو البيع مع إعادة التأجير، موضحا أن هذه الاتفاقيات في إطار مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم شباب ريادة الأعمال (فكرتك شركتك) بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية.

وأوضح، ممثل عن لجنة منحة المملكة العربية السعودية م.حسن العطاس أن التمويل الاستثماري سيكون 5% عائدا متناقصا سنويا من دون عمولات.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة انماء للتأجير التمويلي محمد هاني سيف النصر أن هذا التوقيع له طبيعة خاصة لأنه يمثل شريحة مهمة في المجتمع ويلبي احتياجات الشباب، خاصة أنه يأتي عقب منتدى شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ.