تصفية 10 إرهابيين بقصف جوي في سيناء

تأجيل محاكمة 213 إرهابياً بتنظيم «أنصار بيت المقدس» القاهرة ـ ناهد إمام ووكالات

ينطلق اليوم وزير الخارجية سامح شكري في جولة عربية تشمل كلا من الأردن والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والسعودية، حيث سينقل رسائل شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى قادة الدول العربية التي تشملها الجولة، كما من المتوقع ان تتناول الجولة بحث العلاقات الثنائية مع تلك الدول، والتشاور حول تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن جولة شكري تأتي في إطار التشاور الدائم بين مصر والأشقاء العرب حول مجمل العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، خاصة في ظل ما يشهده المسرح السياسي في لبنان من تطورات، فضلا عن تنامي التحديات المرتبطة بأمن واستقرار المنطقة بشكل عام، الأمر الذي يقتضي تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأشقاء في الدول العربية، ومشيرا إلى أن شكري سوف يؤكد خلال الجولة على موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على التضامن العربي في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها المحتملة على الأمن القومي العربي، ونقل رؤية مصر وتقييمها لكيفية التعامل مع تلك التحديات، فضلا عن التأكيد على سياسة مصر الثابتة والراسخة التي تدفع دائما بالحلول السياسية للأزمات وضرورة تجنيب المنطقة المزيد من أسباب التوتر أو الاستقطاب وعدم الاستقرار.

إرهابيو سيناء

الى ذلك، أكد بيان صادر عن القوات المسلحة، ان القوات الجوية واصلت بالتعاون مع قوات حرس الحدود وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع مسح واستطلاع المنطقة الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، والتي تمكنت من تصفية 10 إرهابيين في سيناء بعد أن لاحقت طائرات الأباتشي سيارة كان يستقلها 6 من المتطرفين الذين قتلوا جميعا بعد أن قصفها الجيش، كما تمكنت القوات من تصفية 4 إرهابيين جنوب الشيخ زويد خلال اشتباكات عنيفة، وتم التحفظ على جثث القتلى وأسلحتهم.

وقال مصدر أمني إن القوات المسلحة نجحت في ضبط 7 عبوات ناسفة مزروعة لاستهداف قوات الأمن على طريق قرية الجورة جنوب الشيخ زويد، وتم تفجيرها بالذخيرة الحية دون وقوع إصابات.

مباحثات سد النهضة

في غضون ذلك، انطلقت امس فعاليات الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل الشرقي الثلاث (مصر ـ إثيوبيا ـ السودان) في القاهرة، وذلك في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة الثلاثية الوطنية برئاسة الوزراء والذي انعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 18 أكتوبر الماضي إذ ناقشوا كيفية دفع الدراسات الفنية من خلال التوافق حول النقاط محل الخلاف بين الدول الثلاث.

وخلال المباحثات التي تنتهي اليوم ستستمر مباحثات اللجنة الثلاثية المعنية بسد النهضة في محاولة للوصول إلى حل بشأن النقاط الخلافية.

ومن المتوقع ان يعرض وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى الرؤية السودانية لـ 4 قضايا مهمة تتعلق بكيفية إدارة ملء السد قبل التشغيل في مرحلته الأولى وفي الثانية وفي مرحلته الأخيرة حيث اعترضت مصر على السعة التخزينية الكبيرة للسد، والتي تصل إلى 74 مليار متر مكعب في العام، وهو ما يؤثر على حصتها السنوية البالغة نحو 55 مليار متر مكعب.

"أنصار بيت المقدس"

قضائيا، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، إلى جلسة السبت المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، حيث جاء قرار التأجيل لعدم حضور المتهمين من محبسهم.

من جهة اخرى، افتتحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، فعاليات مؤتمر الأهرام الاقتصادي الثاني «فرص الاستثمار.. النمو والتشغيل»، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء م.شريف اسماعيل، بحضور رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب النائب عمرو غلاب، ورئيس المؤتمر، رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، وأمين عام ورئيس تحرير الأهرام الاقتصادي المؤتمر خليفة أدهم، ورئيس اتحاد المستثمرين محمد فريد خميس، وعدد من المحافظين والمستثمرين.

إلى ذلك، افتتحت نصر مع وزير التجارة التونسي عمر الباهي امس منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية المصرية ـ التونسية والذي عقد على هامش أعمال اللجنة الوزارية المصرية - التونسية الـ 16، حيث قالت إن الهدف الرئيسي للجنة الوزارية المشتركة ومنتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية هو تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومشيرة إلى أن هناك تشابها بين مصر وتونس حيث تم إصدار قانون الاستثمار في كلا البلدين في التوقيت نفسه ويوجد الكثير من المواد المتشابهة بينهما.

وأوضحت الوزيرة انه تم الاتفاق مع وزير التجارة التونسي على تذليل كل العقبات وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص لأن أرقام التعاون الاقتصادي لا تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.