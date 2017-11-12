تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأحد برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية بمجمع محاكم سوهاج طلبات الترشح للمقعد التكميلي لمجلس النواب بدائرة مركز جرجا بسوهاج بعد وفاة النائب هرقل وفقي همام عن دائرة مركز جرجا وحزب مستقبل وطن في أبريل الماضي.

هذا، ومن المتوقع أن تكون المنافسة بالدائرة الثامنة الانتخابية ومقرها مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج بين أكثر من 15 مرشحا للحصول على المقعد، من أبرزهم العميد رشدي وفقي شقيق النائب السابق، ود.خليفة رضوان نائب سابق، وعز الناظر الذي وصل إلى جولة الإعادة قبل ذلك، ومحمود البارودي ود.هشام علي سليمان، وهاني جابر حماد، ود.محمود أبوحساب وحسن فياض وسهام موريس رزق والعديد من الأسماء التي من المتوقع ان تخوض العملية الانتخابية خاصة من الشباب، حيث إن الصراع هذه المرة سيكون بين البندر والقرى.