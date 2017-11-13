وزير الدفاع يبحث في الهند تعزيز التعاون العسكري القاهرة - خديجة حمودة

نقل وزير الخارجية سامح شكري في مستهل جولة عربية تشمل 6 دول ضمت الأردن والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان والسعودية رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تناولت التطورات المتلاحقة في المنطقة، وما تفرضه من أهمية تعزيز آليات التنسيق والتشاور لدعم الأمن القومي العربي والحفاظ على المقدرات العربية.

شكري أكد خلال اللقاء على سياسة مصر الثابتة بشأن أهمية بذل كل الجهود من أجل تجنيب المنطقة المزيد من الأزمات، وضرورة تخفيف حدة التوتر والاستقطاب، نظرا لما يترتب على ذلك من حالة عدم استقرار تؤثر بالسلب على المنطقة بأكملها، وأوضح أن مصر من منطلق دورها المسؤول إقليميا، وسعيها الدائم للحفاظ على الأمن القومي العربي تستشعر القلق تجاه التطورات الإقليمية المتلاحقة، والتدخلات السلبية من خارج المنطقة في الشؤون الداخلية للدول العربية، واتساع رقعة الأزمات بشكل يقتضي توخي الحذر لتجنيب المنطقة المزيد من الأزمات التي تتضرر منها الشعوب العربية بالأساس.

كما تناول شكري أيضا تطورات الوضع في قطاع غزة والجهود المصرية لإتمام المصالحة الوطنية، كما تم تبادل الرؤى بشأن جهود إحياء عملية السلام، فضلا عن الوضع الأمني والسياسي في العراق وسورية، وتطورات المفاوضات الخاصة بمساري جنيف وأستانا، مؤكدين ضرورة الالتزام بالحل السياسي للأزمة السورية تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما بحث شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي تطورات مجمل الأوضاع في المنطقة، حيث أكدا على ضرورة «التضامن العربي في مواجهة التحديات المختلفة»، كما تناولت المباحثات أيضا سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن.

مباحثات تونسية

من جهه أخرى، استقبل الرئيس السيسي امس رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بحضور رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين، حيث نقل الشاهد إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وتطلعه لاستقباله في تونس.

كما أشاد الشاهد بما تحققه مصر من نجاحات على مسار الإصلاح والتنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي الشامل، مؤكدا تثمين بلاده للدور المهم الذي تضطلع به مصر على الصعيدين العربي والإقليمي لخدمة القضايا العربية.

وخلال اللقاء جدد الشاهد تنديد تونس بالعمليات الإرهابية التي تستهدف أمن مصر واستقرارها، مشددا على تضامن بلاده مع المصريين ومساندتها لجهودهم في مقاومة هذه الآفة المقيتة، كما نوه بعراقة العلاقات التاريخية بين بلاده ومصر وبما شهدته مسيرة التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين من تطور خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا حرص تونس على تعزيز هذه المسيرة في مختلف المجالات.

وأكد الشاهد على أهمية عقد الدورة الـ 16 للجنة العليا المشتركة بين بلاده ومصر لتقييم مسيرة التعاون الثنائي ودورها في دفعها والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمتضامنة بين البلدين الشقيقين، ومعربا عن الارتياح لمستوى التشاور والتنسيق بين البلدين حول مختلف التحديات التي تفرضها الأوضاع السائدة بالمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد تطلع تونس إلى الارتقاء بالتعاون في المجال الأمني من خلال تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة وعقد اجتماعها نهاية شهر نوفمبر الجاري لتعزيز قدرات البلدين على صعيد جهود مقاومة الإرهاب ومواجهة التحديات التي تطرحها هذه الآفة الخطيرة.

بدوره، أشاد الرئيس السيسي بما يجمع البلدين والشعبين المصري والتونسي من أواصر الأخوة والصداقة، وأعرب عن التطلع إلى أن تسهم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في الدفع قدما بالتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية متابعة تنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات خلالها.

وقد أكد الجانبان أهمية تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها في الوقت الحالي وعلى رأسها انتشار خطر الإرهاب والفكر المتطرف، كما تباحثا حول الأزمة الليبية، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حل للأزمة بما يحافظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ويصون مقدرات شعبها الشقيق ويعيد إليه الأمن والاستقرار.

اتفاقيات ومذكرات التفاهم

الى ذلك، شهد رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، ونظيره التونسي يوسف الشاهد، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين وذلك في ختام أعمال الدورة 16 للجنة العليا المصرية- التونسية، تضمنت العديد من مجالات التعاون من بينها المجال المالي بتوقيع مذكرتي تفاهم بين بورصتي البلدين، إضافة لمجالات التعاون بشأن إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي مجالات النقل البري البحري والأرصاد الجوية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والخدمات البيطرية والرياضة والأسواق التجارية، ودعم الاستثمارات المشتركة.

صدقي في الهند

من جهه أخرى، توجه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول صدقى صبحي امس إلى الهند في زيارة رسمية بدعوة من وزير الدفاع الهندي، حيث من المقرر أن يجري خلال الزيارة العديد من اللقاءات المهمة على صعيد التعاون العسكري والأمني وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.