قال نائب رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري عبدالله رشدي إن الصندوق سيستأنف طرح الوحدات السكنية الخاصة بالمصريين العاملين في الخارج قبل نهاية نوفمبر الجاري وعددها نحو 20 ألف شقة بمساحات من 63 مترا مربع إلى 90 مترا مربعا.

وذكر انه كان قد تم تأجيل طرح وحدات الإسكان الاجتماعي للمصريين في الخارج والتي كان مقررا طرحها في شهر سبتمبر الماضي نظرا لوجود نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة بالوحدات بمصر خلال إجازتهم السنوية ومن الشروط قيام الراغبين في الحصول على الوحدة بعمل تحويل بنكي من خارج مصر.

وأوضح رشدي أن الوحدات ستخصص للمصريين بالخارج بالعملة المحلية على أن يتم سداد قيمتها بالعملة الصعبة عبر تحويل بنكي من خارج مصر، مثلما حدث في مشروع «بيت الوطن».