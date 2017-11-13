القاهرة - مجدي عبدالرحمن

اتهم اتحاد أصحاب المعاشات، الحكومة بتجاهل مصالح وحقوق 9 ملايين عامل مصري من أصحاب المعاشات وأحقيتهم في عضوية المنظمات النقابية في أحكام القانون الجديد للمنظمات النقابية والذي سيجري التصويت عليه نهائيا في جلسة مجلس النواب الأحد المقبل وسط توقعات بإعادة المداولة في عدد من مواد القانون.

وقال النائب البرلماني الأسبق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدري فرغلي إن مصر ليس بها قانون لتنظيم النقابات العمالية، ولا توجد مادة واحدة تعترف بهم أو تدافع عنهم، مضيفا أن قانون النقابات العمالية أقصى أصحاب المعاشات عن عمد.

بدوره، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن قانون المنظمات النقابية الذي وافق عليه مجلس النواب راعى كل النقاط الخاصة بمنظمة العمل الدولية لتعارض القانون الحالي مع اتفاقيات دولية موقعة عليها مصر، مضيفا أن القانون خضع للحوار المجتمعي، وهو حاليا يتوافق مع الاتفاقيات الدولية وهو المطلوب من وراء هذا المشروع.

وأكد سعفان أن الحكومة بعيدة كل البعد عن التنظيم النقابي، الذي له كل الحق في إدارة أعماله بنفسه، وأصحاب المعاشات سيتم النظر بشأنهم في القانون.