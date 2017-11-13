أمرت رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة فريال قطب بإحالة 6 متهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة تسببوا في وجود عجز بأوزان الأقماح بصومعة الياسمين بمدينة 6 أكتوبر يقدر بقيمة 34 مليون جنيه.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن المتهمين هم عضوا الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق والحالي وكيميائي بإدارة المتابعة الفنية في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومفتش تموين بقسم التعاون الاستهلاكي بإدارة تموين السادس من أكتوبر ومدير مخازن أحراز النيابة العامة بإدارة إمبابة الزراعية ومهندس بقسم الدورة الزراعية بإدارة إمبابة الزراعية.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت تقرير لجنة تقصي الحقائق، والمشكلة من أعضاء مجلس النواب بشأن وقائع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات الأقماح المحلية لجهات التخزين خلال موسم توريد عام 2016، وطلب تحديد المسؤولية عن وجود عجز في كميات الأقماح الموردة لصومعة وشون الياسمين الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر ووجود عجز في كمية الأقماح المحلية التي وردت للصومعة والشونة بلغ مقدارها (تسعة آلاف طن ومائة وثلاثة وخمسين كيلو غراما وثلاثمائة وأربعين كيلو غراما)، وقدرت قيمته المالية بمبلغ يقارب 34 مليون جنيه.