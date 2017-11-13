القاهرة ـ ناهد إمام

أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة عن بدء تطبيق منظومة تسجيل الخصائص الحيوية «بصمة الإصبع وصورة الوجه» على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الحج والعمرة اعتبارا من 19 نوفمبر الجاري، على أن يتم إعفاء كل من هم دون الـ 12 ومن يتجاوزون الـ 70 عاما وحملة جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة من شرط تسجيل بصمة الإصبع وصورة الوجه.

قامت «الأنباء» باستطلاع سريع حول تأثير ذلك على المعتمرين المصريين خلال الفترة المقبلة، حيث اجمع خبراء شركات السياحة على ان هناك عوامل داخلية وخارجية تتكاتف لتحجيم عدد المعتمرين المصريين، وقالوا ان العوامل الخارجية تتمثل في الشروط الجديدة المفروضة من قبل السلطات السعودية على عمرة المولد النبوي في مقدمتها تطبيق رسوم بـ 2000 ريال على من سبق له أداء مناسك العمرة، إضافة إلى القرار الجديد الخاص بتطبيق بصمة العين، هذا بخلاف الضوابط والإجراءات الجديدة المفروضة لتنظيم رحلات العمرة وفقا لما حددته وزارة الحج والعمرة السعودية مؤخرا.

أما العوامل الداخلية فتمثلت في ارتفاع تكاليف العمرة في ظل الضوابط الجديدة والتي أصبحت تقترب من 15 ألف جنيه للفندق 5 نجوم بعد أن كانت 10 آلاف جنيه العام الماضي، إلى جانب عدم قيام وزارة السياحة المصرية حتى الآن بفتح باب العمرة، على الرغم من قيام عدد من الدول بتشغيل رحلات العمرة حيث استقبلت الأراضي المقدسة الآلاف من ضيوف الرحمن من جميع الدول عدا مصر.

وما زالت الآمال معقودة أن يكون القرار المرتقب بفتح باب التنظيم اعتبارا من ذكرى المولد النبوي الشريف الموافق 30 نوفمبر الجاري.

فقد اكد عضو غرفة شركات السياحة ورئيس شركة «visit egypt» محمد فتحي لـ «الأنباء» إنه لا جدال أن الضوابط الجديدة التي وضعتها السلطات السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة السعودية، تعد قرارات سيادية على مستوى العالم ولن تتجه المملكة إلى تعديلها أو استثناء أي دولة منها.

واستطرد قائلا: «المشكلة في تلك الضوابط أن أكثر الدول تضررا منها هي مصر حيث تعد الأولى في عدد المعتمرين على مستوى الدول وهو الأمر الذي يعني تراجع اعداد المعتمرين بنحو 25% في الموسم الجديد».

وأوضح أن هناك عوامل داخلية ستؤثر على عدد المعتمرين المصريين تتمثل بصورة أساسية في ارتفاع تكلفة العمرة من 10 آلاف جنيه كما كان في العام الماضي إلى نحو 15 ألف جنيه بالموسم الجديد، نتيجة فرض 2000 ريال رسوم تأشيرة إلى جانب ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه، وارتفاع قيمة تذكرة الطيران كم سيتفاوت السعر أيضا على حسب البرنامج الذي تنفذه كل شركة لمعتمريها والخدمات التي تقدمها لهم وأماكن الإقامة ومدى قربها من الحرمين الشريفين بمكة والمدينة وذلك بالنسبة للفندق 5 نجوم أما الفنادق 3 نجوم فستتراوح تكلفة العمرة بين 8 و10 آلاف جنيه.

فيما قال، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر ورئيس شركة مينا للقرى السياحية طارق ادهم ان صناعة السياحة الدينية تعد مختلفة بالمقارنة بأنواع السياحة الأخري حيث ان نشاطها محدود بموسم العمرة والحج، وعدم ممارسة أي نشاط آخر وبالتالي فإن أصحاب شركات السياحة العاملة في السياحة الدينية والبالغ عددهم نحو 130 شركة سيتأثرون سلبيا بتراجع عدد المعتمرين وبالقيود السعودية الجديدة.