أعد مجلس الوزراء، تقريرا لأداء الحكومة تحت عنوان «الشفافية والمواجهة.. دعائم الإصلاح لمستقبل واعد وطموحات عريضة»، ويشمل التقرير 7 محاور هي: الحفاظ على الأمن القومي، استعادة الدور المصري الرائد إقليميا ودوليا، الإصلاح الإداري، تحقيق مزيد من آليات الشفافية والنزاهة، العدالة الاجتماعية، خدمات المواطنين، ترسيخ الديموقراطية وتدعيمها، والرؤية والبرنامج الاقتصادي.

وعن محور الرؤية والبرنامج الاقتصادي للحكومة في إنجاز المشروعات القومية، أشار التقرير، وحسب ما نشر موقع «مصراوي» إلى أنه جار إنشاء 4 وحدات لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية وانتهاء 100% من عملية المسح الهندسي للموقع ومنظومتي الأرصاد الجوية والبحرية ومسح طوبوغرافية قاع البحر، بالإضافة للانتهاء من التفاوض مع الجانب الروسي لتوريد 4 مفاعلات نووية بقدرة 4800 ميجاوات، وتم التوقيع على حزمة عقود خاصة بالمشروع.

وتابع التقرير أنه جار تنفيذ أعمال تأهيل الموقع بالبنية الأساسية مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والانتهاء منها بنسبة 95% بإجمالي تكلفة 21.3 مليار دولار.

وحول المشروع القومي للطرق، أشار التقرير الى الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات ضمن المشروع، بإجمالي أطوال 850 كم، هي: ازدواج طريق الصعيد، البحر الأحمر، سوهاج، سفاجا، بطول 180كم، تطوير وادي النطرون، العلمين بطول 135كم، تطوير وازدواج قنا، سفاجا، بطول 120كم، ازدواج النفق، عيون موسى بطول 33 كم، ازدواج طريق الشيخ فضل، رأس غارب بطول 90 كم، تطوير القاهرة، السويس بطول 70 كم، المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسطى بطول 22 كم، الفرافرة، عين دالة بطول 87 كم، شبرا، بنها الحر بطول 40 كم، وجار العمل حاليا في كوبري الشيخ محمد بن زايد.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات بلغت 9.5 مليارات جنيه، كما ذكر التقرير أنه جار التجهيز لبدء المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 906 كم بتكلفة إجمالية تصل الى 10.860 مليار جنيه.