القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

انتهت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها من الدليل الاسترشادي لتقنين أراضي الدولة من خلال لجان المحافظات والتي حددت 8 اجراءات سيتم تنفيذها لحين البدء في التقنين حيث تبدأ المحافظات بتشكيل لجان لفحص وفرز الطلبات الموجودة لديها الآن لمنع الازدواجية في الأسماء والمساحات.

وكشفت أن هناك 17 ألف طلب كانت اللجنة قد تلقتها على مدار العام الماضي وتم إرسالها إلى المحافظات، إضافة إلى أكثر من 100 ألف طلب تم تقديمها من المواطنين للمحافظات مباشرة خلال الفترة الماضية عقب انتهاء الحملة الموسعة لإزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقررت اللجنة أن تعمل هذه اللجان بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة وهيئة المساحة والرقابة الإدارية لضمان عدم وجود أي تلاعب في الطلبات، كما تقرر منح الأولوية في الفحص للطلبات التي تم تقديمها للجنة العليا خلال السنة الماضية لأنها أكدت حرص مقدميها على الالتزام بحق الدولة ورغبتهم في تقنين أوضاعهم وفقا للقانون.

وناشدت اللجنة أصحاب الطلبات التي تم تقديمها قبل ذلك سواء إلى اللجنة أو جهات الولاية أو المحافظات مراجعة مكاتب تلقي الطلبات بالمحافظات لاستكمال البيانات والمستندات الخاصة بالتقنين وكذلك معرفة الرسوم المقدرة للبدء في إجراءات التقنين، وشددت على أن هذا الإجراء لا يعني تقديم طلبات جديدة وإنما استكمال الطلبات المقدمة من البداية وفقا لما تطلبه القانون، وهو ما أكده رئيس الأمانة الفنية اللواء عبدالله عبدالغني، حيث قال انه سيتم تخصيص غرفة عمليات للتعامل السريع مع أي حالة أو استفسار، وكذلك لقيام قوات إنفاذ القانون بمواجهة أي محاولات لاعاقة عمل اللجان.