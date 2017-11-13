إعداد - مجدي عبدالرحمن ووكالات

وزير داخلية أسبق السبب في أزمة «حلايب وشلاتين»: قال الوزير الأسبق لشؤون البرلمان ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي د.مفيد شهاب إن أزمة مثلث حلايب وشلاتين ترجع لوزير الداخلية الأسبق مصطفى فهمي الذي سمح لقبائل السودان بالعيش هناك ليكونوا بجانب أهاليهم القاطنين بها، وهو الأمر الذي تسبب في أن يظن السودانيون أن «حلايب وشلاتين» ملك لهم، لكنها في الحقيقية أرض مصرية 100%.

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البرلمان يعد 3 مشاريع بقوانين جديدة: كشف وزير شؤون البرلمان الحالي المستشار عمر مروان أن مجلس النواب يعد حاليا 3 مشاريع بقوانين تتمثل في مشروع قانون لحماية الشهود ومشروع آخر بقانون لتنظيم حق الإضراب بالمؤسسات العامة، كما يتم إعداد قانون ثالث بتنظيم تداول المعلومات.

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ميشيل سالغادو يزور مصر لدعم السياحة العلاجية: وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء السبت اللاعب الإسباني ميغيل أنخيل سالغادو فرنانديز (ميشيل سالغادو) مدافع فريق ريال مدريد الإسباني السابق، وذلك للمشاركة ضمن حملة «تور آند كيو» لدعم السياحة العلاجية في مصر.

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مفتي الجمهورية يبحث تعزيز التعاون في تايلاند: استقبل د.شوقي علام مفتي الجمهورية امس وفدا تايلانديا برئاسة الشيخ عزيز بيتاككومبون رئيس المجلس المركزي الإسلامي بتايلاند، الذي يزور مصر حاليا، حيث تم بحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء وتايلاند.

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القبض على مزوّر خاتم شعار الجمهورية بشبرا: ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على أحد الأشخاص في شبرا لقيامه بتقليد خاتم شعار الجمهورية والمنسوب للوزارات والهيئات الحكومية المختلفة واستخدامه في تزوير المستندات الحكومية وعرضها للبيع على عملائه، خاصة ذوي السوابق والمفرج عنهم حديثا مقابل مبالغ مالية.