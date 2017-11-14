القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.هالة السعيد انه سيتم اطلاق 4 مشروعات خدميه كبرى خلال الشهرين المقبلين منها مشروع التطبيق الإلكتروني الذي يتيح للمواطن التعديل والمراجعة على استراتيجية التنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة ان الوزارة تستعد لإطلاق بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية بعد تطويرها مع بداية العام المقبل 2018 لتتمكن من تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بطريقة إلكترونية، موضحة أن مصر ستشهد أيضا وجود حكومة ذكية بالكامل قبل العام 2020.



وأشارت الى ان الخدمات الخاصة بالمحليات ستتم ميكنتها والانتهاء منها منها العام المقبل، مشيرة إلى انه سيتم الانتهاء من ميكنة مدن القناة قبل نهاية نوفمبر الجاري ثم البدء في مدن البحر الأحمر.



واكدت السعيد انه يمكن لأي شخص استخراج اي شهادة مواليد او وفيات من خلال 4 آلاف و700 مكتب صحة منتشرة على مستوى الجمهورية بعد ان تم الانتهاء من ميكنتها في اقل من 3 دقائق فقط.