تبنى أحد الأشقاء السعوديين حالة إنسانية جديدة لطفلة اسمها فريدة تعاني من مرض نادر بالعالم، والتكفل بجميع نفقات علاجها في اميركا حيث لا يتواجد العلاج الا في مستشفى واحدة فقط بالعالم مع التكفل ايضا بسفر اهلها معها لمتابعة حالتها الصحية الحرجة.

الطفلة فريدة التي لم تتجاوز الـ 5 أشهر تعاني من مرض الضمور العضلي الشوكي، وهو مرض نادر ينحصر في عدم القدرة على التنفس وتوقف الرئة بعض الأوقات، حيث لم يكن لهذا المرض علاج من قبل، ولكن تم اكتشاف علاج جديد له مؤخرا، وهو عقار spinraza والذي تبلغ تكلفته أكثر من 15 مليون جنيه.

السيدة سارة غانم، والدة الطفلة فريدة، لم تصدق نفسها وهي تسمع الخبر بعد تبني برنامج «كل يوم» الذي يقدمه الاعلامي عمرو اديب لحالة ابنتها، وقالت: «بنتي كانت بتوصل لمرحلة أنها بتنتهي من الحياة لأن مرحلة مرضها صعبة وهي المرحلة الأولى من المرض وأن العمر الافتراضي للمرحلة الأولى 6 شهور وإذا استمر الطفل لمدة سنة تصبح معجزة».

واضافت ان العلاج غير متوافر الا في اميركا وبمستشفى واحد فقط وتكلفته تصل الى 15 مليون جنيه.

وتابعت: «بدأنا الاستعداد لعلاج الطفلة، بعد حضور مجموعة من الأطباء المتخصصين لمراجعة حالتها وتحديد الخطوات المقبلة في رحلة العلاج».