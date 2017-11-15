إعداد: مجدي عبدالرحمن

تضاربت ردود أفعال اعضاء مجلس النواب حول استحداث نظام جديد لأسعار تذاكر المترو، حيث انقسم النواب لفريقين، الأول يؤيد تقسيم الأسعار إلى شرائح لا تتجاوز 4 جنيهات لجميع المحطات اعتبارا من 2018، في حين رفض فريق آخر يمثل الأغلبية اي زيادة في الأسعار. بدوره نفى المتحدث باسم هيئة المترو أحمد عبدالهادي حدوث أي زيادة في أسعار التذاكر في الفترة الحالية إلا أنه سيتم تقسيم أسعار التذاكر بحسب عدد المحطات، مشيرا إلى أن من يركب محطتين، يجب ألا يعامل معاملة من يركب 20 محطة.

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تسببت اشاعة مكذوبة بإعادة الحكومة قانون الخدمة المدنية من جديد الى مجلس النواب بعد مرور اكثر من عام على تطبيقه في وقوع أزمة حادة واشتباك بين اعضاء مجلس النواب والحكومة، رغم التكذيب الرسمي الذي اعلنه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة المستشار محمد جميل، الا ان النواب سارعوا الى طلب عقد اجتماع عاجل للجنة القوى العاملة ودعوة وزيرة التخطيط والتنمية الادارية والمستشار جميل لمناقشة التعديلات الجديدة على القانون.

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قال نائب وزير الإسكان لقطاع تنمية وتطوير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة م.عبدالمطلب ممدوح ان 10 من كبرى شركات المقاولات في مصر تسلمت مواقع العمل لبدء تنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية بالمرحلة الاولى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 40 ألف فدان.

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بدأ أصحاب عدد كبير من الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج والعمرة دراسة ايجاد نقاط متنقلة بسيارات مجهزة للحصول على البصمة الحيوية من الراغبين في ادء الفريضة مراعاة لكبار السن وايضا لظروف البعد المكاني للبعض منهم وتوصيل هذه الخدمة «دليفرى» اليهم تحوطا للتخفيضات المتوقعة في اعداد المعتمرين بصفة خاصة وتعرض الشركات لخسائر محققة، كما طالب عدد من اصحاب الشركات السياحية ممثلي شركة «تسهيل السعودية» المسؤولة عن اجراءات نظام البصمة الحيوية بضرورة توفير ما بين 200 و250 مكتبا للشركة في جميع المحافظات بما يضمن حفظ كرامة المصريين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام وبما يتفق مع الأمن القومي المصري الذي يرفض التكدس والتجمهر.