القاهرة - ناهد إمام

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن تعاونها الأول مع شركة بومباردييه للطائرات التجارية من خلال التوقيع على خطاب نوايا بموجبه تحصل مصر للطيران على 12 طائرة من طراز CS300 لتنضم الى أسطول الشركة على ان تكون عملية التسليم خلال 2018 وحتى 2020، مع أحقية شراء 12 طائرة إضافية خلال الفترة من 2020 وحتى 2026، حيث تقوم الطائرات بالعمل على شبكة خطوط شركة مصر الطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس)، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران الناقل الوطني لمصر ومقرها القاهرة.

ووقفا لقائمة أسعار البيع، فإن قيمة الطلب المؤكد لعدد 12 طائرة طراز CS300 تصل إلى ما يقرب من 1.1 مليار دولار، وفي حال تأكيد طلب الحصول لعدد 12 طائرة الأخرى، فإن قيمة العقد ستزيد لتصل إلى 2.2 مليار دولار.

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس بحضور وزير الطيران شريف فتحي، حيث قام كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران صفوت مسلم ورئيس شركة بومباردييه فريد كرومر بتوقيع خطاب النوايا، حيث قال مسلم ان الخطوة تأتي ضمن جهود استكمال الشركة الوطنية لخطتها في تحديث أسطولها الجوي بأحدث ومختلف طرازات الطائرات، مضيفا ان اختيار طائرات CSeries 300 جاء بناء على دراسة مكثفة لأسطول الشركة من الطائرات واحتياجاتها بما يتماشى مع معدلات التشغيل وشبكة الخطوط الجوية، ومقارنة ذلك بالعروض المقدمة من كبريات الشركات المصنعة للطائرات حول العالم الجوية.

وتتسع الطائرة لنحو 126 مقعدا، بواقع 16 مقعدا على درجة رجال الأعمال 110 مقاعد على الدرجة السياحية.