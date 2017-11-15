شرم الشيخ تحتضن مؤتمر «أفريقيا 2017» في 7 ديسمبر

القاهرة ـ ناهد إمام

افتتحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر المنتدى الإقليمي للاستثمار من أجل النمو المستدام، والذي نظمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدول شرق وجنوب البحر الأبيض المتوسط، بحضور رئيس البنك سوما تشاكاراباتى وممثل البنك المقيم بالقاهرة جانيت هاكمان.

هذا، وقد وقعت نصر مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم تتمثل في التركيز على دعم رائدات الأعمال، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على التمويل اللازم للنمو، حيث أكدت أن محفظة البنك في مصر وصلت إلى 3 مليارات يورو، تمثلت في تمويل مشروعات أبرزها في مجال البنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، ومشيرة إلى أهمية أن يكون النمو الاقتصادي مستداما من أجل القضاء على الفقر عن طريق توفير استراتيجيات للتنمية طويلة الأجل.

كما شهدت نصر توقيع 7 اتفاقيات بين رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاع الخاص، ابرزها تمويل بـ 10 ملايين دولار للبنك الاهلي الكويتي، وتمويل بـ 30 مليون دولار لبنك إسكندرية، لدعم الطاقة المتجددة، وتمويل بـ 40 مليون دولار لبنك الامارات دبي الوطني في مصر، وتمويل بـ 20 مليون دولار للبنك الخليجي المصري، وتمويل بـ 30 مليون دولار للبنك العربي الأفريقي، مصحوبا بتمويل 490 الف دولار كمساعدة فنية للبنك، وتمويل بـ 75 مليون دولار لبنك مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصحوبا بـ 350 ألف دولار كمساعدة فنية لبنك.

من جهه اخرى، تستضيف مصر مؤتمر «افريقيا 2017» تحت عنوان «التجارة والاستثمار لأفريقيا ومصر والعالم» الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية وكذلك ممثلون عن شركاء مصر في التنمية، وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار من أجل النمو الشامل.

وحرصت وزارة الاستثمار على الاستعداد لهذا الحدث الكبير، كما أنتجت فيديو «ترويجيا» للمؤتمر، كما صرحت الوزيرة نصر لـ«الأنباء» بأن المؤتمر يهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة، وسيتضمن عقد جلسات للمشروعات القومية والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، إضافة إلى تنظيم منتدى رواد الأعمال والشركات سريعة النمو في القارة الأفريقية، وجلسات استماع لرواد الأعمال، ولمناقشة التحديات المشتركة التي تواجهها الشركات الناشئة بما في ذلك التمويل وفتح أسواق جديدة ومهارات القيادة وتقديم الأفكار للمستثمرين، كما سيتيح المؤتمر الفرصة لإقامة شراكات بين رواد الأعمال والشركات ومؤسسات التمويل المشاركة.