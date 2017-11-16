القاهرة ـ خديجة حمودة

ثمن الرئيس الزامبي إدجار شاجوا لونجو مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستعادة دور مصر التاريخي ودعم الشراكة المصرية ـ الإفريقية في كل المجالات التنموية كما كانت في سابق عهدها.



وقال الرئيس الزامبي خلال زيارة امس لمقر الهيئة العربية للتصنيع ان مصر دولة محورية كبيرة بالقارة الإفريقية والعالم العربي ومحور الاستقرار داخل القارة الافريقية، مشيدا بدور الهيئة العربية للتصنيع الإيجابي وتواجدها المكثف وبقوة في القارة الافريقية.

وأجرى الرئيس الزامبي مباحثات مع رئيس الهيئة الفريق عبدالعزيز سيف الدين تناولت سبل تبادل الخبرات وإمكانية التعاون المشترك، كما تناولت المباحثات العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجالات نقل وتبادل الخبرات التنموية في العديد من المجالات العسكرية والمدنية ودعم الاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع وأطر التعاون في كل المجالات بين الهيئة ودولة زامبيا.

وأكد رئيس زامبيا تقدير بلاده لدور مصر على الساحتين العربية والافريقية، مشيرا إلى حرص زامبيا على تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر والاستفادة من خبرة الهيئة العربية للتصنيع في العديد من أوجه التعاون وتبادل الخبرات التصنيعية عسكريا ومدنيا.

بدوره، أكد الفريق سيف الدين حرص الهيئة العربية للتصنيع على التعاون مع كل دول القارة الافريقية، مشددا على استعداد الهيئة التام لاستغلال كل إمكانياتها وتسويق منتجاتها لصالح دولة زامبيا الشقيقة.

كما أكد سيف الدين وإدجار شاجوا أن مصر وزامبيا تنظران نحو المستقبل بثقة وتفاؤل لتلبية تطلعات الشعبين نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.