القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ـ أ.ش.أ

قال وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي امس:«إن الوزارة تعمل وفقا لتوجيهات الرئيس لتوفير السلع الاستراتيجية».. مؤكدا استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق مثل الخبز والزيت والسكر واللحوم سواء مجمدة أو حية كما تراجعت أسعار الدواجن واستقرت أسعار الأسماك.

جاء ذلك خلال حضور المصيلحي لاجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب لمناقشة 7 طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن المشكلات التي تواجهها منظومة البطاقات التموينية ومنظومة الدعم وتوفير السلع.

وأضاف المصيلحي: «إننا نسير في الطريق الصحيح لضبط الأسعار»، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الدولار نسبيا لا ينعكس على أسعار السلع إلا بعد فترة زمنية.

وأشار إلى وجود أخطاء جسيمة ارتكبت في إجراءات فتح البطاقات التموينية وأن هناك بطاقات خبز بدون رقم قومي حتى الآن..مؤكدا أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط تلك الأخطاء.

وقال الوزير: «إن الإجراءات التي نتخذها لضبط منظومة التموين خاصة فيما يخص فتح البطاقات تغضب البعض، لكن علينا أن نحافظ على أموال الدعم حتى نستطيع أن نساعد المواطن».

وأضاف:«رغم وجود بعض المشكلات في منظمة التموين وبعض المتأخرات في البطاقات التموينية لكن لابد أن نقارن بين حجم تلك المشكلات حاليا وفي الفترة الماضية حتى نقيس حجم الجهد المبذول».

وكشف انه تم ضبط 18 ألف بطاقة تموين مزورة كانت موجودة في الفيوم ويتم الصرف في البحيرة متعهدا ان تنتهى ازمة البطاقات التالفة في الاول من يناير القادم من خلال قاعدة بيانات موحدة مؤمنة في وزارة الإنتاج الحربي.

وأكد المصليحي أن ضبط الأسعار بالشكل المطلوب لن يحدث إلا من خلال تنظيم الأسواق، لذا تعمل الوزارة على وضع البنية الأساسية للتجارة الداخلية والتي يجب أن يؤسس لها من خلال ضبط الأسواق عبر منافذ جديدة في المحافظات، مشيرا إلى وصول عدد تلك المنافذ إلى 31 ألف منفذ.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل حاليا على عمل كيان جديد موحد للنقل، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل لتمكين عربات الشركة القابضة للصوامع من الوصول إلى كل أنحاء البلاد والصعيد.

وأكد أهمية العمل على تطوير الأسواق والمنافذ، مشيرا إلى أهمية أسواق اليوم الواحد في كل المحافظات والتي تعمل على توفير السلع للمواطنين وتساعد على ضبط الأسعار من خلال زيادة مساحة العرض.

وأشار إلى أهمية تطوير المجمعات الاستهلاكية نظرا لعدم انتظام أسواق الجملة في مصر باستثناء سوقي العبور وأكتوبر، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تخصيص مساحات لإقامة مجمعات استهلاكية كبيرة لهذا الغرض.

وأكد المصيلحي حرص الوزارة على تفعيل منظومة السجل التجاري، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة مكاتب السجل وربط الأفرع بعضها البعض، وهذا يساعد على تيسير العمل.

وعن رصد لجنة الشؤون لاقتصادية بمجلس النواب لوجود عدد من المخالفات وشبهات الفساد في جهاز التجارة الداخلية خلال الفترة الماضية، طالب وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي اللجنة بإحالة كل الوقائع التي تم رصدها للنيابة وانتظار نتائج الفساد.