أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران صفوت مسلم امس أن الشركة الوطنية تعاقدت على ضم 45 طائرة جديدة من أحدث الطرز العالمية للأسطول بقيمة 6 مليارات دولار، في صفقة هي الأكبر في تاريخ الشركة وذلك في إطار خطتها الرامية إلى تحديث أسطولها.

وذكرت الشركة - في بيان لها - أن التعاقد تم خلال مشاركة مصر للطيران في معرض (Dubai Air Show) أحد أهم الفعاليات العالمية في مجال صناعة النقل الجوي.

وقد تمكنت مصر للطيران على مدار دورتي المعرض من عقد أحدث صفقاتها لتحديث الأسطول، حيث تعاقدت العام الماضي مع شركة (بوينغ) العالمية على شراء 9 طائرات من طراز (B737-800 NG) والتي من المنتظر وصول الطائرة التاسعة منها في ديسمبر المقبل.

ووفقا للبيان، عقدت الشركة هذا العام صفقة مع كبريات الشركات العالمية المصنعة للطائرات والتي نجحت خلالها في ضم 45 طائرة للأسطول تصل على مدار العامين المقبلين وبهذا يصبح إجمالي الطائرات التي تعاقدت عليها مصر للطيران لتنضم للأسطول مؤخرا 54 طائرة وهو ما يعد من أهم إنجازات الشركة.