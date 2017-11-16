الذويخ: الحكومة المصرية تبذل جهدها لحل أي مشاكل للمستثمرين الكويتيين





القاهرة ـ ناهد إمام

افتتح وزير قطاع الأعمال العام المصري د. أشرف الشرقاوي ممثلا عن رئيس الوزراء وسفيرنا بالقاهرة محمد صالح الذويخ ورئيس «مجموعة الجابرية الكويتية للمعارض»، وبحضور أيضا وزير النقل د.هشام عرفات ووزير الإسكان د مصطفى مدبولي وعدد كبير من السفراء العرب منهم البحرين والعراق وكبار الديبلوماسيين، وكبار الشخصيات الثقافية والفنية والعامة، فعاليات الأسبوع الكويتي العاشر الذي يعقد على مدى 3 ايام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء م.شريف اسماعيل تحت شعار «الكويت في مصر» استثمار..صناعة..ثقافة..اعلام..سياحة»



وقد حرص سفيرنا بالقاهرة السفير محمد صالح الذويخ وممثل رئيس الوزراء المصري وزير قطاع الاعمال العام د. اشرف الشرقاوي، وأحمد اسماعيل بهبهاني، وعدد كبير من زوار المعرض على تفقد جناح «الأنباء» الراعي الاعلامي.



وأكد الذويخ أن هذه الفعاليات ستعزز وتدفع بالعلاقات القوية البناءة التي تربط بين الكويت ومصر، وقال ان الاسبوع الكويتي يعد تجمعا مهما بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لتبادل الرؤى وتعزيز أوجه التعاون خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية والثقافية، مضيفا: أشكر مصر على الاستضافة والحضور الكثيف للفعالية التي شهدت مشاركة أكثر من 80 مؤسسة وشركة من كلا البلدين.



وأوضح الذويخ ان العلاقات الكويتية ـ المصرية تاريخية ومتجذرة وقوية وبناءة بفضل حكمة ورؤية القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين والحكومتين والشعبين، مشددا على ان الحكومة المصرية تبذل جهدها لحل اي مشاكل للمستثمرين الكويتيين، موضحا ان الاستثمارات الكويتية تتركز في العديد من القطاعات في مجالات الطاقة والسياحة والإعلام، وهناك الكثير من الشركات الكويتية في مجال النانو بمصر.



من جهته، قال رئيس مجموعة الجابرية الكويتية للمعارض الجهة المنظمة للحدث أحمد اسماعيل بهبهاني أن الأسبوع الكويتي العاشر في مصر يعد حدثا اقتصاديا ضخما، ويعد تتويجا لسلسلة النجاحات التي حققها على مدار 9 معارض.



واشار الى ان الشركات المشاركة الكويتية والمصرية مثلت مجالات متعددة منها الإعلام المرئي والمسموع والتعليم والاستثمار والاقتصاد والصناعة والسياحة والطب والخدمات والرعاية الاجتماعية.



وأكد بهبهاني ان المستثمر الكويتي يحظى باهتمام رسمي وشعبي خاص في مصر، ويأمل المسؤولون المصريون ان تعود الاستثمارات الكويتية مكانتها.



من جانبه، اشاد وزير قطاع الأعمال العام المصري د. أشرف الشرقاوي، خلال زيارة جناح «الأنباء» بعمق العلاقات المصرية - الكويتية، والتي تعد نموذجا يحتذى في العلاقات بين الدول في جميع المجالات.



واشار الى نمو الاستثمارات الكويتية في مصر، ومؤكدا على ان هناك فرصا استثمارية عديدة في مصر التي تفتح ذراعيها لكل المستثمرين الكويتين للاستثمار فيها.



وأضاف الشرقاوي، أن المعرض يتضمن شركات كويتية تستثمر في مصر والعكس مصرية تستثمر في الكويت، وندعو إلى المزيد من التعاون، مشددا على ان مناخ الاستثمار في مصر جاذب وهناك تحسن في الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تنمو بصورة كبيرة.

«الائتمان» يشارك في المعرض

يشارك بنك الائتمان الكويتي في فعاليات الأسبوع الكويتي في مصر في نسخته العاشرة، المقرر إقامته في فندق «ريتز كارلتون» بالقاهرة تحت شعار «الكويت في مصر» خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2017، وترأس الوفد نائب المدير العام للائتمان عبير بوطيبان.

وقالت المتحدثة باسم البنك حباري الخشتي إن «الائتمان» يشارك في المعرض بجناح متكامل يعرض فيه خبرته الطويلة والممتدة على مدى أكثر من 5 عقود في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين والمساهمة في حل المشكلة الإسكانية أمام ضيوف المعرض ورواده من الأفراد وممثلي المؤسسات المختلفة.

وأشارت إلى ان أهمية المعرض تكمن في تردد عدد كبير من المواطنين الكويتيين على مصر للدراسة أو السياحة، ومن المهم أن يتعرف هؤلاء على الخدمات التي يقدمها البنك وأنواع القروض المختلفة التي يمكنهم الحصول عليها، لاسيما قرض الزواج والقرض الإسكاني، والوقوف على الشروط والمستندات المطلوبة للاستفادة منها، كما يوفر المعرض منصة لعرض هذه الخدمات وتسليط الضوء عليها.